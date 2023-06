Brescia-Cosenza, estádio sob cerco, carro de Huard queimado

Os torcedores prenderam convidados até 1h, carros foram incendiados, anfitriões e forças de segurança ficaram feridos e áreas ao redor de Rigamonte foram devastadas. A partida da Série B entre Brescia e Cosenza não poderia ter terminado da pior maneira possível, atrapalhando o resgate dos calabreses e o rebaixamento para a terceira divisão dos lombardos após 38 anos. A tensão permaneceu muito alta por horas: tentativas de entrar no estádio foram feitas por ultras, o carro do zagueiro francês do clube lombardo Howard foi queimado fora do estádio. O caos foi total depois de uma finalização dramática em que um gol aos 95 minutos colocou os donos da casa na posição C e só por volta da 1h a situação voltou ao normal: os ultras da casa se dispersaram e os calabreses conseguiram sair de campo.

Ao redor da fábrica, Ultras azuis e brancos furiosos tentaram quebrar os portões para entrar. Depois que bombas de fumaça foram disparadas e o campo invadido, obrigando o árbitro Massa a suspender a partida por cerca de meia hora no sexto minuto da prorrogação após o gol de rebaixamento de Cosenza, a fúria dos Ultras continuou fora do campo. Confrontos, feridos (alguns árbitros, um torcedor visitante e alguns representantes das forças policiais), carros incendiados (incluindo o de Howard) e, finalmente, uma tentativa de invasão do estádio: perseguição aos torcedores do Cosenza (cerca de mil pessoas) que ainda estão lá dentro as instalações ou descarregar raiva contra alguém Como terminou a partida? Desconhecido, certamente a imagem futebolística do Brescia permanecerá manchada por muito tempo.