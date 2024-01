Crema News – Crema – Taurus derrota Portugal

Equipe de natação Touro

Karim, 10 de janeiro de 2024

Os nadadores Taurus deram as boas-vindas ao Ano Novo juntando-se aos setores Taurus de Busto Arsizio, Progerio e Crema num resort no sul de Portugal para nadar no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo Antônio, de 1 a 11 de janeiro.

Um período intensivo composto por treinos duplos todos os dias, um de manhã e outro à tarde, seguidos pelos técnicos Filippo Zamberi e Jacopo Molina, respectivamente, treinadores dos sectores Posto Arsizio e Progerio a quem agradecemos o empenho e trabalho eles realizaram.

Para a natação Taurus, o retiro contou com a presença de Categoria Crema, Aurora Amicone, Anna Maria Burcan, Yana Molina, Vincenzo Aubinno e Sofia Schiavini.

A equipa de treinadores que inclui os restantes técnicos de escritório (Luca Molina e Veronica Massari) acredita fortemente na união de grupos de trabalho para incentivar o desenvolvimento artístico das crianças. Todos os adolescentes incutem ainda dois conceitos básicos de espírito de equipa e empatia, princípios muito importantes naquilo que é um desporto individual como a natação, onde aprendem a conviver, a partilhar momentos de euforia e cansaço, e aprendem a gerir as emoções respeitando-se mutuamente. alcançar um nível mais elevado de desenvolvimento pessoal e coletivo.