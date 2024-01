Melhor momento para quarteto feminino! Os caras defendem bem sem Jana

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

17h13 Termina aqui a sessão da tarde do primeiro dia do Campeonato Europeu de Ciclismo em Apeldoorn, na Holanda. As corridas serão retomadas às 19h, e o OA Sport entrará no ar alguns minutos antes do evento, para que você não perca um único segundo da ação! Boa noite!

17h10 Resultados de acompanhamento da equipe masculina:

1 Dinamarca DEN 3'49'088 horas

2 Grã-Bretanha GBR +0,634 AC

3 Itália ITA +3.852 S

4 Alemanha Alemanha +5.592 S

5 Bélgica Bill +5.854 S

6 França FRA +7.897 S

7 Suíça Suíça +12.488 S

8 Espanha S+14.890 AC

9 Ucrânia Reino Unido +18.064

17.07 Primeiro lugar para a Dinamarca, que abrandou significativamente no final e registou 3'49″088 que lhe dá o primeiro lugar no ranking mundial e vai desafiar a Alemanha a chegar à final. A Itália, por outro lado, que defendeu bem sem Jana enfrentará a Grã-Bretanha à noite.

17.03 Dinamarca como última escolha para começar: Beaufort, Hansen, Madsen e Pedersen.

17.01 A Itália está em segundo lugar com o tempo de 3'52'923, 3'218 atrás da Grã-Bretanha. O acesso aos playoffs pelo ouro está garantido, agora precisamos entender com quem.

17h00 O segundo lugar nos 3000m está confirmado com o tempo de 2m56m518, um segundo e oito décimos atrás do britânico.

16,59 O segundo quilómetro é um pouco mais lento, segundo lugar com o tempo de 1m59m588.

16.58 Os Azzurri querem esclarecer as coisas imediatamente, primeiro tempo após 1000 metros em 1'02″750.

16h57 Mas é a vez da Itália com Davide Boscaro, Simone Concone, Francesco Lamon e Jonathan Milan: Força, pessoal!

16,55 Maluccio França, em 3'56'958! Basta que a Itália e a Dinamarca façam melhor, e isso está fora de questão para o ouro! Mas na Grã-Bretanha e na Alemanha.

16,51 França, sétimo competidor, com Denis, Budat, Tapillion e Thomas na largada.

16,49 A Alemanha é a segunda com o tempo de 3'54'680, muito atrás da Grã-Bretanha, que colocou em campo uma equipe de qualidade.

16h45 A sexta equipa na prova, a Alemanha, que se apresenta na linha de partida com Back-Gramkow, Gross, Heinrich, Teutenberg.

16h43 Como esperado, os ingleses lideram com o tempo de 3'49'722.

16h39 Dentro da Grã-Bretanha: Bigham-Hayter-Vernon Wood na disputa.

16,37 Bélgica com melhor tempo em 3’54”942. Agora é a vez dos favoritos.

16h33 Agora Bélgica, com De Vylder, Dens, Polvleet e Vandenbranden, e então começamos a levar a sério os favoritos às medalhas.

16,31 A Suíça lidera em 4'01'576. Aproximamo-nos do primeiro “muro” a 60 km/h.

16h27 Momento Suíço com Bohlmann, Puglie, Tipner e Thiebaud.

16h25 Espanha assume a liderança e baixa o tempo mínimo para 4'03'819.

16h21 A Espanha sai com a dupla Bensar Rosselló, Jarrier e Martorell.

16.19 A Ucrânia para o cronômetro às 4h07”119, que é o tempo programado para ser reduzido. Em breve Espanha.

16h15 Começamos imediatamente com a corrida de perseguição individual masculina contra a Ucrânia. A Itália largará na oitava colocação com uma equipe formada por Boscaro, Consoni, Lamon e Jonathan Milan.

16.12 No final, a Irlanda está em quinto lugar. A Itália enfrenta hoje a França com o objetivo de chegar à final. Classificação:

1 Itália ITA 4:15.180 S

2 Alemanha +1.926 S

3 Grã-Bretanha GBR +1.933 AC

4 França FRA +3.295 S

5 Irlanda Earl +8.627 S

6 Polônia Pol +12.059 S

7 Bélgica Bill +15.045 S

8 Suíça Suíça +17.006 S

9 Espanha ESP +19.736

16.08 Entretanto obrigam o quarteto irlandês a repetir a prova, que no entanto já tem um tempo bastante elevado após os primeiros 1000 metros.

16.06 A Grã-Bretanha desmorona no último quilômetro! O tempo deles foi 4'17'113, sete milésimos atrás da segunda colocada Alemanha!

16h05 Os britânicos aceleraram em segundo lugar a 1000 metros da linha de chegada, mas ainda estão oito décimos atrás da Itália.

16.04 A Grã-Bretanha ocupa o terceiro lugar da geral a meio da corrida com o tempo de 2m10m370s.

16.02 A Grã-Bretanha começa com Parker, Evans, Knight e Morris, mas entretanto os italianos estão seguros da sua excelente posição.

16.01 França III! Ela assumiu a liderança no meio da corrida, mas Alpine perdeu a vantagem e terminou em 4'18'475.

15h58 As divisões de Berto, Burras, Cubone e Fortin partiram através dos Alpes.

15h55 Agora Paternoster, Balsamo, Fidanza e Gozzini aguardam seus rivais: França e Grã-Bretanha.

15.54 4:15.180 para os italianos que voam na liderança! Tempo superior ao do ano passado, mas suficiente para iniciar a jornada.

15h52 E aqui está a ultrapassagem azul no segundo quilómetro: agora será implacável até ao fim.

15h50 A Itália perde meio segundo depois do primeiro quilômetro, mas os italianos costumam voltar.

15h49 Os italianos começaram.

15h47 Agora é um momento importante: a Itália está aqui. Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Gozzini e Letizia Paternoster.

15.45 4:17.085 para a Alemanha, que está claramente à frente, mas não faz diferença. Eles deveriam terminar em quarto lugar, pelo menos no papel.

Às 15h39 é a vez da Alemanha, seleção já medalhista.

15h36 Os irlandeses, que comandavam após as duas primeiras etapas intermediárias, não terminaram a prova.

15h33 Agora Irlanda, Alemanha, depois Itália.

Às 15h30 os limites começam a cair: a Polónia lidera e cai para 4:27.239.

Às 15h25, a Espanha está muito atrás com o tempo de 4m34,888s.

15.20 4:32.186 para os suíços.

15h17 A segunda equipe deixa a Suíça.

15.15 A mesma equipe italiana competiu no Campeonato Europeu de 2023 (2º com o tempo de 4'14'227) e no Campeonato Mundial de 2023 (5º com o tempo de 4:14.742). O objetivo é chegar perto dos 4'14″.

15h13 4h30min158s, hora assinada pela Bélgica.

15.09 Os italianos serão os sétimos a sair, começando pela Bélgica.

15.07 Marco Vela alinha com Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Gozzini e Letizia Paternoster. Portanto, não existe Chiara Consoni.

15.06 Agora é hora de ir atrás da seleção feminina, com a Itália mirando alto.

15.02 A Holanda lidera mas a França está muito perto: 43.062, uma diferença de apenas 4 milésimos. A Itália está em sétimo lugar após esta rodada.

15h00 A França lidera com o tempo de 43,066: Greenbow, Hilal e Vigier estão perto de atingir a barreira de 43 polegadas. Agora a Holanda é a favorita.

14,58 43,544 para a Alemanha, que ficou em terceiro lugar.

Polónia 14,56 2º lugar em 43,500. Para a Itália, realisticamente, espera-se que termine em sexto e sétimo, igualando assim a 2023. No entanto, o que é importante para o futuro é o progresso ao nível do cronómetro.

Às 14h52, a Grã-Bretanha também se saiu melhor, assumindo a liderança com 43.240. A Itália está em terceiro lugar, com quatro hat-tricks perdidos.

14h50 República Tcheca, que vence o trio italiano com 43.568.

14.48 Desempenho incrível de Matteo Bianchi, Mattia Pedromo e Daniele Napolitano que assumiram a liderança e melhoraram ainda mais.

14h46 Azzurra voa! 43.733! Novo recorde italiano!

14h42 Ucrânia no comando: 45454. Em breve Itália.

14,37 A Grécia está atrás da Bélgica com 45,688.

14h34 Itália, que será a quinta a partir.

14h33 Gols da Bélgica no primeiro tempo: 45.540.

Às 14h30, Matteo Bianchi, Mattia Pedromo e Daniele Napolitano escalaram para a partida contra Bel Paes. O objetivo é melhorar o sexto lugar em 2023 e talvez chegar mais perto do recorde italiano, ficando abaixo dos 44 anos.”

14h29 Agora será a vez dos homens e a Itália também irá para a pista.

14h27 Todas as equipes se classificaram para a primeira fase, que terá as quartas de final, e é claro que os confrontos dependem da classificação (1º x 8º, etc.).

14.26 Os campeões mundiais e europeus dominam: 46.316 para a Alemanha Friedrich, Grabusch e Henz, mas a Grã-Bretanha está muito perto. Será uma boa luta.

14.24 Agora, a Alemanha é muito favorecida.

14h23 Descemos bem abaixo do muro de 47 pés de altura. A Grã-Bretanha fez 46.377 pontos com Capwell, Finucane e Thomas.

14h20 A Polónia está em segundo lugar, atrás da Holanda, com 47.481.

14,17 Holanda faz melhor: 47.173 Lambrinck, Van de Woo e Van der Peet. Laranjas primeiro.

14h14 A situação começa a ficar séria: 48.171 para a França, quase um segundo melhor que a Bélgica. O trio de Gross, Kouame e Michaud atravessa os Alpes.

14.11 A Bélgica assume a liderança: 49.114 Jeanaire, Nicolas e Degrindele que melhoram o tempo da Ucrânia e sobem ao primeiro lugar.

14.07 Agora é a vez da Bélgica.

14.05 A República Checa continua atrás dos ucranianos: 49.718.

14.03 49.282 O primeiro tempo do dia foi marcado pela seleção ucraniana.

14.01 O Campeonato Europeu começou oficialmente e os três primeiros, a Ucrânia, já começaram.

Às 13h58 iniciamos com o sprint por equipes femininas. A Itália está inicialmente ausente Ucrânia, República Checa, Bélgica, França, Holanda, Polónia, Grã-Bretanha e Alemanha.

13h55 Uma perseguição masculina que conta com a segurança Jonathan Millan, Simone Concione e Francisco Lamon, com o novo jogador chamado Davide Boscaro. O técnico Marco Vela conta com Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Gozzini e Letizia Paternoster na prova feminina. Quanto à equipe Speed, há muita expectativa aguardando os jovens Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Mattia Predomo.

Às 13h50, o dia de abertura começará com as eliminatórias da equipe de sprint, seguidas pelas eliminatórias da equipe de perseguição. A Itália, que quer protagonismo desde o início da tarde, tenta depois atacar as primeiras medalhas a partir das 19h.

13h45, bom dia e bem-vindo à transcrição ao vivo do primeiro dia do Campeonato Europeu de Ciclismo. Em Apeldoorn (Holanda), chegamos imediatamente ao cerne da questão com testes de equipe de acompanhamento, nos quais a Itália tenta sair das glórias dos últimos anos, apesar das fortes ausências de Filippo Ganna e Manlio Moro. Elia Viviani, que abrirá 2024 participando do Tour Down Under, também não estará presente.

Bom dia e seja bem vindo Transmissão de texto ao vivo do primeiro dia do Campeonato Europeu de Ciclismo. Em Apeldoorn (Holanda), chegamos imediatamente ao cerne da questão com testes de equipe de acompanhamento, nos quais a Itália tenta sair das glórias dos últimos anos, apesar das fortes ausências de Filippo Ganna e Manlio Moro. Elia Viviani, que abrirá 2024 participando do Tour Down Under, também não estará presente.

O dia de abertura começará com a qualificação de sprint por equipe, seguida pela qualificação de perseguição por equipe. A Itália, que quer protagonismo desde o início da tarde, tenta depois atacar as primeiras medalhas a partir das 19h. Perseguindo homens que dependem de medidas de segurança Jonathan Milan, Simone Consoni e Francesco Lamoncom a nova chamada David Buscaro. o Técnico Marco Villa No teste feminino confiável Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Gozzini e Letizia Paternoster. Quanto à equipa de velocidade, há grande expectativa pelos jovens pilotos Matteo Bianchi, Daniele Napolitano e Mattia Predomo.

A sessão da tarde do primeiro dia do Campeonato Europeu de Ciclismo de Pista em Apeldoorn (Holanda) terá início às 14h00, e a sessão da noite às 19h00. Será possível acompanhar o evento ao vivo pela TV na Raisport e Eurosport, e em transmissão ao vivo na Raiplay, Eurosport.it e DAZN. OA Sport trará para você uma transmissão ao vivo, minuto a minuto, do evento. Divirta-se e aproveite o blues!

Foto de : La Presse