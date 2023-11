Liga dos Campeões: Ponto nas seleções italianas

Faltam apenas dois dias para o final da fase de grupos da Liga dos Campeões, a competição de futebol mais prestigiada da Europa. No geral, a posição das quatro seleções italianas participantes do evento é muito boa, com excelentes perspectivas de chegar às oitavas de final. Na verdade, há uma equipe que já tem certeza do passe (Inter), enquanto as outras três têm boas chances de consegui-lo (Napoli, Milan e Lazio). Estamos avaliando a situação.

Inter já se classificou

Os nerazzurri já têm certeza de disputar as oitavas de final, só falta decidir se se classificam para o primeiro ou segundo lugar do grupo. O Inter soma 10 pontos na classificação, os mesmos da Real Sociedad, que deve enfrentar diretamente no San Siro na última partida do grupo. Portanto, os nerazzurri têm grandes chances de vencer e aparecer nas oitavas de final como primeiro cabeça-de-chave. Na última rodada, os comandados de Inzaghi venceram o Salzburgo em casa, graças a um pênalti do jogador mais apto, Lautaro Martinez. Antes do jogo frente aos espanhóis, os nerazzurri visitam o Benfica, último da tabela e sempre derrotado nos quatro jogos da Liga dos Campeões.

Milan é forçado a vencer

A situação é diferente para o outro time do Milan. Os rossoneri ocupam atualmente a terceira colocação do grupo, dois pontos atrás do líder Borussia e um ponto atrás do Paris Saint-Germain, que está na segunda colocação. No entanto, os jogadores de Pioli estão revigorados após a vitória inicial que tiveram em casa sobre os franceses por 2-1, e na próxima rodada, novamente em San Siro, vão desafiar a equipe teutônica. O sucesso contra os alemães permitiria vencê-los na classificação e depois jogar pela qualificação em Newcastle. Um grupo muito equilibrado, onde tudo ainda pode acontecer, com quatro equipas a apenas 4 pontos de distância.

Nápoles aproxima-se dos oitavos-de-final

De acordo com Apostas desportivas no futebol O Napoli também está perto de se classificar para as oitavas de final. Os comandados de Rudi Garcia estão em segundo lugar com 7 pontos no Grupo C, atrás do líder Real Madrid com 12 pontos. O português Braga está na terceira posição com 3 pontos, e o Union Berlin está a apenas um ponto de distância. Na próxima rodada, os azzurri devem fazer uma difícil viagem a Madrid, antes de jogar no Estádio Maradona contra os portugueses. Bastará apenas um ponto no último jogo, independentemente do resultado do Bernabeu, para chegar à fase de eliminação direta.

Possível alvo da Lazio

São três equipes que disputam a qualificação para o Grupo E nas duas últimas partidas: Atlético de Madrid, Lazio e Feyenoord. Os espanhóis estão em primeiro lugar com 8 pontos, Oulad Sari é o segundo com 7 pontos e os holandeses estão em terceiro com 6 pontos. A equipe Biancocelesti conseguiu uma difícil vitória sobre a seleção Holandesa Vermelha e Branca. Na próxima partida, terá que vencer o Celtic no Estádio Olímpico, para se beneficiar do confronto direto entre Atlético e Feyenoord, e depois disputar as eliminatórias do “Wanda Metropolitano”, no dia 12 de dezembro.

