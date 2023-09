Futebol de praia, a história da Itália! Derrota Portugal por 2-1 e qualifica-se para a final do Campeonato da Europa em Alghero!

A Itália se classifica para a final do Campeonato Europeu Masculino de Futebol de Praia de 2023, que atualmente acontece na Argélia. Um grande sucesso para Emiliano del Duca e seus homens. Depois de um jogo difícil contra Portugal, os Azzurri conseguiram vencer por 2-1. Foram os portugueses que abriram o impasse momentos depois com uma pedra Sejam martas.

Porém, com a devida determinação competitiva, a nossa selecção conseguiu dar a volta ao resultado: primeiro Bertacca empatou e depois o bis de Giordani.. Houve um grande sofrimento, mas a Itália perseverou e alcançou um sucesso extraordinário. Agora haverá a Espanha a ser derrotada na final em Alghero.

Notícias: Itália-Portugal, semifinal do Europeu de Beach Soccer

Pronto, Portugal marca de imediato com um remate de P. Martins. O camisa 13 Bertaka é bom em igualar o placar. Fazzini dá uma assistência maravilhosa ao italiano, que através do túnel vence o guarda-redes português: 1-1. Aí a intervenção de Casabiri foi incrível e ele bateu o chute de cima de Pintado.

A Itália assume a liderança: grande trabalho de equipe da Azzurra. Xhaka acerta a trave com um chute deslumbrante, a bola chega a Giordani que só falta colocar na rede: 2-1. No terceiro tempo, a Itália tenta preocupar Portugal, e Xhaka, com um chute inusitado para trás, quase acerta Andrade, que está muito alerta e fazendo barulho.

Foto de : La Presse