Inter, possível escalação do Empoli: Inzaghi muda 6, espaço para Fratesse | primeira página

Um erro da Juventus representa uma boa oportunidade para os homens de Simone Inzaghi, que enfrenta o Empoli amanhã, às 12h30, após mudança no banco, onde Andreazzoli substituirá Zanetti. O Inter tem a oportunidade de escapar, a 5 pontos dos Bianconeri, e trazer o Milan de volta a uma diferença de três pontos, mas Será necessário redescobrir os mecanismos que faltaram na Liga dos Campeões, quando mais de um jogador traiu as expectativas: De Bastoni e Barella a Arnautovic e Aslani, vários nerazzurri jogaram abaixo do seu potencial em San Sebastian, enquanto a Real Sociedad os atacava alimentada pelo entusiasmo contagiante de Anoeta.

6 mudanças na escalação – Na Arena Carlo Castellani – PC Gross, o Inter deverá entrar em campo com um estilo completamente diferente. Inzaghi não abandonará o rodízio, pelo contrário, serão seis mudanças na escalação em relação ao jogo da Liga dos Campeões. Vale destacar o retorno de Calhanoglu à sala de controle e a segunda titularidade consecutiva de Benjamin Pavard. Que em San Sebastian foi um dos poucos que teve um desempenho suficiente para levar para casa. Dumfries e Barella também estarão descansados, e Fratesi estará no lugar deste último.

Possível formação

Inter (3-5-2): Verão; Pavard, Acerbe, Bastogne; Darmian, Fratesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Demarco; Thuram, Lautaro.