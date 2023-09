Campeonato Europeu de Voleibol de 2023: A França venceu primeiro a Romênia e a Eslovênia. Sérvia persegue Itália, ok Holanda

Está prestes a chegar à fase final Fase de grupos do Campeonato Europeu 2023 Voleibol Masculino. A notícia de hoje é Uma derrota retumbante da França frente à Roménia: os campeões olímpicos perderam por 3 a 1, mas já garantiram o primeiro lugar do grupo (precisariam de um grupo contra a Grécia para ter certeza matemática). O técnico Andrea Gianni descansou Trevor Clevenot, Barthelemy Cheninez, Nicolas Le Goff, Jean Patry e Antoine Brizard, enquanto Irvine Ngapith jogou apenas os dois primeiros sets (3 pontos).

Stephen Boyer (19 pontos) e Yassin Al Lawati (15) brilharam, porém Roménia comemora em grande estilo Com Robert Aciopanetti (20) e Alexandru Rata (12), Garantir o terceiro lugar no Grupo D, atrás de Portugal. Na verdade, os lusitanos derrotaram o Türkiye no desempate Assim, a Anatólia terá que vencer Israel para conseguir o quarto lugar que merece a qualificação para os oitavos-de-final. Alexandre Ferreira (24 pontos) e Lourenço Martins (23) apareceram frente ao grupo do técnico Alberto Giuliani, liderado por Adis Lagomdzia (33) e ladeado por Borutai Subasi (15).

Em vez disso, a Itália eliminou a Suíça por 3-0 E confirmou a forte liderança no primeiro grupo com quatro vitórias consecutivas, enquanto Sérvia venceu a Estónia por 3-0 Graças principalmente aos 18 pontos de Drazen Luburić, a equipa permanece no segundo lugar do Grupo A, um ponto atrás da Alemanha (que disputou menos um jogo). E no terceiro grupo, que cruzará o grupo italiano entre as oitavas de final e as quartas de final, A Holanda igualou a Dinamarca por 3-1, que eliminou os países nórdicos do torneio e ficou em segundo lugar, atrás da Polónia. E nos dois escudos, o atacante Namil Abdel Aziz (19 pontos) e o martelo Martin Van Garderen (18). Em vez disso, a República Checa venceu o Montenegro Com placar de 3 a 0 em partida decisiva para passagem de rodada.

Ucrânia venceu a Finlândia no desempate Os países nórdicos foram assim eliminados, mas agora os Giallo Blou terão de vencer a Espanha por 3-0 ou 3-1 se quiserem qualificar-se para os quartos-de-final. A diferença foi marcada por Oleh Plotnitsky (20 pontos), Vasil Topci (20) e Ilya Kovalov (18), em comparação com Niko Soikkonen (22) e Luca Martella (20). E ainda no grupo B Eslovênia venceu a Croácia por 3 a 0 e garantiu o primeiro lugar do grupo Graças aos remates de Clement Sibolj (14 pontos), Rok Muzic (10) e Jan Kozamirnik (6), na cara de Petar Dirlik (12) e seus companheiros.

Resultados europeus do voleibol hoje

Roménia vs França 3-1 (25-23; 16-25; 25-18; 25-21)

Ucrânia x Finlândia 3-2 (25-23; 25-17; 23-25; 24-26; 15-13)

Holanda x Dinamarca 3-1 (25-17; 26-24; 23-25; 25-20)

Sérvia x Estônia 3-0 (25-16; 25-23; 25-22)

Portugal vs Turquia 3-2 (26-24; 21-25; 15-25; 28-26; 15-13)

Eslovénia vs Croácia 3-0 (25-17; 25-18; 25-14)

República Checa vs Montenegro 3-0 (25-18; 25-20; 25-15)

Itália x Suíça 3-0 (25-19; 25-23; 25-15)

Foto: C.E.V