A melhor posição dos Azzurri no Campeonato da Europa das Nações na sua categoria

Fundada na temporada 2001-2002, a seleção italiana sub-19 viu muitos futuros campeões vestirem o azul ao longo dos anos. Apenas uma, porém, é a confirmação no Campeonato da Europa da Classe, que se realiza desde 2002, substituindo a anterior competição sub-18.

Seleção Sub-19 da Itália: Melhor colocação da Azzurra no Campeonato da Europa da UEFA em sua categoria

A primeira, e até agora única, vitória da Azzurra remonta a 26 de julho de 2003, na segunda edição da prova continental, os meninos do banco de Paolo Berrettini foram derrotados por 2 a 0 na final graças aos gols marcados por Giampaolo Pazzini e Luigi Della Roque. O jovem Giorgio Chiellini também joga nesta equipe.

Chegou a um fim amargo, no entanto, em 2008, quando os Azzurri foram derrotados por 3 a 1 pela Alemanha e tiveram que conquistar o segundo lugar. Di Silvano Ragio Garibaldi marcou aquele gol aos 77 minutos para fazer o 2–1.

Segundo lugar em 2016, desastre na final com France Mbappé

Depois de anos não muito felizes, a Itália Sub-19 voltou a disputar uma final europeia na edição de 2016. Na ocasião, a Azzurri de Paolo Vanoli perdeu para a França, com dois gols de Kylian Mbappé e Jean-Kevin Augustin. A final termina com o pôquer passando por tabelas limpas, inauguradas pelo artilheiro daquele torneio, Augustin, e finalizadas com gols de Ludvic Blas, Lucas Tousart e Issa Diop. O nocaute foi ainda mais doloroso por estar nas fileiras azuis, entre outros de Merritt, Demarco, Barella e Locatelli.