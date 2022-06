Mercado de transferências de Bolonha, adeus Orsolini? O herdeiro pode vir da Atalanta

Bolonha, Miranchuk até Orsolini?

A qualidade é a fonte de ideias e o princípio básico do jogo Sinisa Mihajlovic. A sensação é que, a partir da próxima temporada, o primeiro alicerce para a retomada de novos trabalhos é marcar mais um gol, buscando assim uma maior eficácia ofensiva. Este é o eixo onde Sartori e o treinador do Bolonha encontraram um ponto de encontro: já não é 3-5-2, mas sim 3-4-2-1. Este é o contexto em que A avaliação referente a Miranchuk, que deixou a Atalanta, está incluída E um curinga qualitativo que o novo chefe do campo artístico está convencido da possibilidade de seu relançamento.

O último vinho russo não foi excepcional. Apenas dois gols, muitas partes da partida em um total de 19 partidas com Gasp. Foi comprado há dois anos por 14 milhões de euros, e hoje Miranchuk é um jogador em busca de aumento e inevitavelmente terá um custo menor: a Atalanta o tirou do Lokomotiv Moscou em 2020 e não há dúvida de que algo era esperado. Miranchuk da Atalanta terá que sair Além disso, a Polônia terá que contar com o tesouro de remessas se quiser fazer esse tipo de investimento. Ursolini não parece muito mais longe de Bolonha. O extremo é e continuará a ser a primeira escolha do Sassuolo No caso de vender Berardi (e também vender Napoli se Politano sair) e o valor que o Bologna vai querer cobrar (12 a 15 milhõesVocê se tornará um ninho de ovos para atacar Miranchuk.