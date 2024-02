Monza-Milan 4-2, um jogo acirrado: Giroud e Pulisic não bastam. Pessina e Palladino se oferecem para impedir a corrida de Pioli

O Milan soma nove resultados consecutivos e sai derrotado da partida contra o Monza. Pela primeira vez nesta temporada, o Brianza conseguiu vencer um time na primeira metade da tabela, e o fez com uma explosão importante no final do primeiro tempo, ao Matteo Pessina e Dani Motta marcaram gols em rápida sucessão. O capitão do Brianza converteu com sucesso o pênalti de Malik Thiaw, enquanto Motta se beneficiou de um contra-ataque de Andrea Colbani. No intervalo, Stefano Pioli não gostou da atitude negativa da equipe, fez diversas mudanças e o Milan mudou o visual no segundo tempo.

Bondo comemora com seus companheiros o gol do Monza x Milan – Liga Italiana 2023/2024 Fonte da imagem: Getty Images

A expulsão de Luka Jovic por dar um soco no rosto de Armando Izzo gerou uma série interminável de reviravoltas. Monza se afastou do jogo e Olivier Giroud e Christian Pulisic marcaram gols que levaram os rossoneri de volta à eliminatória. Mas aos 90 minutos, Warren Bondo desferiu uma explosão para Bryantio, marcando um gol maravilhoso de fora da área (o primeiro no Campeonato Italiano). Nos acréscimos, Lorenzo Colombo marcou o seu gol pelo Milan e terminou a partida com o placar final em 4 a 2: esse gol também vem de uma excelente partida de Pessina, autor de uma excelente atuação. Pioli falha ultrapassagem da Juventus Na classificação e permanece na terceira posição, enquanto Monza aproveita a comemoração no final de uma partida que ainda assim continua sendo um grande lugar para o nosso campeonato em termos de intensidade e emoção.

Placar

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio (43' Sorrentino); Berendelli, Iso, Pablo Mari, A. Carbono; Gagliardini, Picina (c); Carbone (66' Bondo), Colbani (80' Pedro Pereira), Dani Motta (80' Maldini); Djuric (66' Colombo). treinador: Palladino READ Stefano Sensi está fora do Campeonato Europeu. A situação do jogador mais lesionado da Itália: 218 dias antes - Corriere.it

Milão (4-2-3-1): minyan; Florenzi (83' Musa), Thiao, Gabia, Theo Hernández (c); Bennacer (54' Giroud), Adly (45' Reynders); Chukwueze (45' Liao), Loftus-Cheek, Okafor (45' Pulisic); Jovic. treinador: Pegas.

Meta: 45' Pessina (direita), 45'+6' Dani Motta, 65' Giroud, 88' Pulisic, 90' Bondu, 90'+5' Colombo.

Ajuda: 45'+6' Colbani, 65' Pulisic, 90' Maldini, 90'+5' Pessina.

Avisos: 33' Djuric por falta sobre Bennacer, 45'+7 Pessina por falta sobre Theo Hernandez, 76' Bondo e Dani Motta (a primeira falta sobre Thiao, a segunda handebol), Cappia 82'. Falta sobre Pessina

despejo: 51' Jovic por comportamento violento com Izzo (chute no rosto após verificação do VAR).

Observação: 43' Di Gregorio está lesionado após sofrer uma pancada na cabeça durante colisão aérea com Andrea Carbone, 51' Palladino recebe cartão amarelo por protesto, prorrogação +8', +5'.

Notícias em 9 momentos-chave

33' Postagem Dijuric! A oportunidade criada por Monza através do diálogo entre Berendelli e Valentin Carbone. Este último passa para Djuric, que encontra um desenvolvimento notável. A bola encontra o topo da trave e sai.

45' Pênalti do Monza, Pessina converte! Thiao expulsa Djuric, o árbitro deixa ele correr a seu favor, depois Thiao expulsa Danny Motta também, dentro da área, e marca o pênalti. Pessina desaloja Mignan com o pé esquerdo e coloca Brianza para frente.

45' + 4' Ótima oportunidade para o Milan! Adly passa bola perfeita para Loftus-Cheek, que passa para Jovic. O atacante do Milan bloqueia Pablo Mari, depois chuta Theo Hernandez, mas a bola sai perdida pelo fundo.

45'+6' Gol do Monza! Dani Motta aumenta a vantagem no final de um contra-ataque bem administrado. Colbani recupera a bola de Bennacer, bate Téo e manda o destro Dani Motta, que chuta após provocação de Florenzi. Monza dobra. READ Basket, Eurolega: l'Olimpia Milano sotto la fisicità del Fenerbahçe: sconfitta 71-60

51' Milan aos 10 minutos, Jovic é expulso! A loucura de Jovic dá um tapa na cara de Izzo. Columbo inicialmente avisa o atacante, mas após revisão em campo, ele muda a cor do cartão que passa a ser vermelho.

65' Gol de Giroud! Cruzamento de Florenzi pela direita para Pulisic, que passa bem para Giroud. A defesa de Brianza vacila e Giroud marca com jogadas acrobáticas.

88' Pulisic, que gol! O Milan empatou com grande jogada do americano, que colocou a bola com o pé esquerdo em um lugar que Sorrentino não conseguiu alcançar. Satanás nunca morre.

Gol de Bondo aos 90 minutos, áudio sincronizado com a filmagem! Bondo marca: Grande defesa de Pessina, de Maldini que serve bem Bondo, que encontra um golaço de fora da área e coloca Brianza novamente na frente.

90' + 5' Colombo fecha a jogada! Monza elimina o Milan com gol de Colombo, o coração dos rossoneri, que Pessina manda na hora certa.

O momento social da partida

melhor jogador

Bondo: Palladino o inseriu na última meia hora para aproveitar o extra man deep: Na final ele marcou o primeiro gol contra o Monza com uma verdadeira obra-prima.

Futebol de fantasia

promoção

limpeza: Tarantolato. Chega e dois minutos depois surge a primeira chance com um chute, mas finaliza muito alto. Pouco depois, ele marcou uma assistência para fazer o 2 a 1 de cabeça. Na final o futebol empatou com um chute de curling e o placar ficou em 2 a 2.

inaceitável

Thião: Ele retorna ao time titular depois de quase três meses devido a lesão. Desastre completo. O pênalti de Dani Motta foi bobo e aconteceu três segundos depois de outra falta sobre Djuric. Imperdoável, assim como a saída vazia sobre Carbone durante o gol de 2 a 0. READ Coração azul, mas quanto desperdício - OA Sport