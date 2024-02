Ciclismo. As duas rodas voltaram à vida. Baroncini 31 em Portugal

Em meados de fevereiro, tudo voltou à vida. O ciclismo está em plena turbulência e muitas corridas já foram realizadas nos locais mais quentes do mundo, dos Emirados Árabes Unidos à Austrália ou no quente sul de Espanha, onde as equipas mais fortes fizeram grande parte da sua preparação. O ciclista mais importante da região é, claro, Filippo Baroncini de Massa que dirige a equipe World Tour (série A de ciclismo), UAE Team, vencedora do prêmio Equipe Mundial de Ciclismo do Ano em 2023. Ele já é o Campeão Mundial Sub-23, Competindo com estes dias em Portugal na Volta ao Algarve que termina hoje terminou trigésimo primeiro lugar no contra-relógio de ontem. Ela será uma das 32 italianas a competir em equipes femininas com licença do World Tour, Sofia Colinelli, de Ravenna, vestindo uma camisa Swiss Rolland. Para ela, um excelente oitavo lugar na primeira etapa do UAE Tour em Dubai depois de uma boa exibição na Espanha (26º lugar) no Troféu Filanetex-Colônia. Manuel Tarozzi (nascido em 1998), do Faenza, também estará na elite do grupo VF Bardiani SCF Faizanè – onde permanecerá em 2025 – e o seu início de temporada já foi positivo com um segundo lugar na primeira etapa da Volta La Communitat Valência.

A formação com sede em Faenza mas que representa toda a região foi lançada no ano passado a nível continental: #inEmiliaRomagna, novamente patrocinada pela Technipes e com o apoio da ATP Servizi, como veículo de promoção da região. Entre os 14 ciclistas (10 sub-23 e 4 elite) que participarão das corridas estará também o natural de Faenza Pietro Daiuto, o talento nascido em 2005 e um ano mais velho que ele, Nicolas Scarpelli. No campo feminino, além da ponta de lança Sofia Colinelli, chama a atenção também o talento cristalino de Valentina Zanzi, uma polivalente de Faenza que também é muito forte na pista, modalidade em que já conquistou diversos prêmios. Medalhas com a seleção juvenil italiana.

Para ela, 2023 não foi um ano de muita sorte fisicamente, e ela perdeu a primeira parte da temporada, mas a transição da equipe juvenil de Piacenza do BTF Borzoni, uma das equipes mais fortes no nível júnior, e a transição entre os “seniores ” com Stefano Giugni, proprietário da Aromitalia Basso Vaiano, o mesmo caminho seguido em sua época por Sofia Colinelli. “Estou feliz – disse a própria Valentina Zanzi – por vestir as novas cores desta equipa. Para 2024, antes de mais nada, espero ter uma temporada mais feliz e sem problemas físicos, mas de resto espero crescer no melhores maneiras.” E ajudando meus novos companheiros de equipe e tentando obter grande satisfação pessoal.”

Ugo Bentifogli