Yaman Kripa recorde italiano na Maratona de Sevilha

Menos de um ano depois da sua estreia nesta disciplina em Milão, Yemane Crippa, que recordamos ser detentor dos recordes italianos dos 3.000, 5.000, 10.000 (em pista) e da meia maratona, provou ser um campeão. Na Maratona de Sevilha (a segunda de sempre) terminou com o tempo de 2h06min06s no quarto lugar, mas assinou um novo recorde nacional: o anterior pertencia a Elias Aouani: 2h07min16s em Barcelona a 19 de março de 2023 .

Estas são as partes que Krippa acertou na corrida: 29,44 no décimo quilômetro, 44,52 no décimo quinto quilômetro, 59,55 no vigésimo quilômetro e cruzar a metade em 1m03s14. No quilômetro 25, 1h30,04, depois no quilômetro 35, 1h45,23. 1:59,54 em 40.