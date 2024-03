Napoli e Tudor querem Simeone na Lazio em vez de Immobile: contato com rivais no início de março | Primabagina

Para um argentino que cresceu assistindo vídeos Maradona, Nápoles Só pode ser um lugar especial. para João Simão Mais que isso, de camisa azul, ele escreveu história com uma camisa Liga Italiana Venceu na última temporada como campeão com vários gols decisivos. No entanto, o encanto parece ter sido quebrado neste ano marcado por Muitos assentos, poucos gols (3 em todas as competições) e a sensação de não poder dar uma contribuição significativa à cidade que ama loucamente. nota de rodapé Coleto Olhamos em volta e não faltam oportunidades no mercado: West Ham e Betis Sevilla já tentaram testar as águas na janela de transferências de janeiro.

Entre em contato com Lácio – Simeone está pensando no futuro, ainda não tomou uma decisão final, mas a possibilidade de deixar o Napoli no final da temporada continua sendo a mais realista. Há um histórico ligado à Lazio: no início de março ele era agente Coleto Teve uma discussão com os dirigentes da Biancocelesti onde surgiu um interesse tangível na situação pós-Imobile.

The Tudor Factor – A chegada de Tudor ao banco da Lazio impulsiona o progresso de Simeone. O técnico croata é louco pelo argentino que tem Verona Teve sua melhor temporada em dois anos antes de chegar ao Napoli Com 17 gols em 35 partidas. De Laurentiis é muito próximo de Giovanni e só o venderá a partir de um pedido específico do jogador: Neste caso, a avaliação não estaria longe dos 15 milhões pagos aos cofres do Verona pelo seu contrato no verão de 2022.