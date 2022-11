Torino-Sampdoria 2-0, Juric: “Miranchuk dá-nos a calma que por vezes não temos”

BERGAMO, ITÁLIA – 1º DE SETEMBRO: Ivan Juric, gerente do Torino FC, analisa a partida da Série A entre Atalanta BC e Torino FC no Joyce Stadium em 1 de setembro de 2022 em Bergamo, Itália. (Foto de Emilio Andreoli/Getty Images)

No final da partida entre Torino e Sampdoria, válida pela 14ª partida da Série A italiana, o técnico do Granata, Ivan. jurídico Falei com a Sky Sports para comentar a partida. As declarações dela são as seguintes: “Os três da frente tiveram um desempenho muito bom. Miranchuk nos dá aquela calma que às vezes não temos e Vlasic e Radunjic estão indo muito bem. Na minha opinião, toda a equipe se comportou muito bem.”