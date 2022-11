Há Rui Patrício, Ronaldo que quebrou o recorde

Cristiano Ronaldo na história do futebol mundial

Mais um recorde para CR7Ele está de volta ao elenco do Santos para o Mundial e, portanto, fará sua quinta participação Globalismosó Antonio Carvajal, Lothar Matthews e Rafael Marquez Até agora eles conseguiram fazer. Ronaldo No entanto, sabe-se agora que não gosta de partilhar recordes, pelo que pode gabar-se de ser o único futebolista da história a ter participado em 10 fases finais entre o Mundial e europeusVencer nove partidas, que pareciam absurdas, para o ex-jogador da Inter Mateus.

Apenas dois “italianos” estão na lista dos lusitanos

Em comparação com o passado, que muitas vezes viu a presença de jogadores portugueses em dificuldades na Serie A em abundância na seleção do Lusitania, apenas dois jogadores da nossa liga vão participar no Campeonato do Mundo no Qatar: Roy Patriciodefensor extremo Romamas foi recentemente rebaixado para as oitavas de final, claro Rafael Liãoa estrela em ascensão de Portugal, que foi glorificado nas últimas duas temporadas Milão Stefano Cavilhas.

Fernando Santos aposta

O treinador Fernando Santos “experimentou” a sua convocação com dois novos eventos: também está no plantel Antonio SilvaO defesa do Benfica, de 19 anos, no seu primeiro jogo de sempre, e Gonzalo Ramostambém do Benfica, já foi convocado mas não jogou com a camisola principal da selecção nacional.

A lista completa de 26 pessoas convidadas para sediar o Qatar 2022

Confira a lista completa da seleção portuguesa:

goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Patrício (Roma);

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Pepe (FC Porto), Rubén Dias (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) ) e Rafael Guerrero (Borussia). Dortmund);



meio-campistas: João Balenha (Fulham), Ruben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mario (Benfica), Mateos Nunes (Wolverhampton), Ottavio Montero (Porto), Vetnia (Paris Saint- Germano)). William Carvalho (Bétis);

atacantes: André Silva (Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United)Gonzalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Liao (Milan)Ricardo Horta (SC Braga).