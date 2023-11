Escalação esperada para o jogo da Liga dos Campeões

O Inter enfrenta o Benfica na quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões 2023-2024. A partida terá lugar na quarta-feira, 29 de novembro de 2023, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá início às 21h, em direto na TV e via Sky. Últimas notícias sobre a escalação de Inzaghi e Schmidt.

Benfica-Inter, onde poderá assistir hoje na TV e com transmissão em direto.

para’Internacional Ele vai brincar em casa Benfica Em partida válida por Quinta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões 2023-2024. A partida realiza-se hoje, quarta-feira, 29 de novembro de 2023, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 21h00, podendo o jogo ser assistido em direto na televisão e através do canal Sky.

Os nerazzurri lideram o grupo com a Real Sociedad e disputarão o primeiro lugar contra os bascos na última rodada, no Estádio San Siro. A equipa de Simone Inzaghi entra no jogo frente aos portugueses com o bilhete para os oitavos-de-final já nos bolsos graças ao sucesso obtido em Salzburgo antes da pausa internacional. Na última rodada do torneio, o Inter empatou em 1 a 1 com a Juventus e segue na liderança da Série A, dois pontos atrás dos Bianconeri. O Benfica não faz uma boa temporada europeia e agarra-se às duas últimas saídas para tentar chegar à Liga Europa: na última jornada da Primeira Liga portuguesa, Águias Venceu o Famalicão por 2-0. No jogo de ida, o Inter venceu por 1 a 0 com gol de Marcus Thuram.

A escalação esperada para o jogo entre Benfica e Inter. Inzaghi faz amplo uso da rotatividade com Arnautovic e Sanchez, que encontrarão espaço no ataque. Fratesi no meio-campo e Aslani. Dentro do gol de Odero. Schmidt com Musa como ponta-atacante e o trio João Mário-Di Maria-Rafa Silva no meio-campo ofensivo.

Jogo: Benfica-Inter

Local: Estádio da Luz, Lisboa

Quando: quarta-feira, 29 de novembro de 2023

Horário: 21h

TV ao vivo: Sky Sports, Mediaset Infinity +

Transmissão ao vivo: Sky Go, Mediaset Infinity +, AGORA

Competição: Liga dos Campeões, Quinta Rodada, Grupo D

Onde assistir ao jogo Benfica-Inter em direto na TV: Canal Livre

O jogo Benfica-Inter estará visível em direto na TV no Sky Sport 1 e Sky Sport 252: o jogo de Lisboa também estará visível na Diretta Gol e também em 4K no Sky Sport 4K (213). O canal Infinity+ da Mediaset também transmitirá a partida (se você se inscrever).

Benfica-Inter onde pode ser visto em direto

O jogo Benfica-Inter também será visível de forma gratuita e clara ao vivo no Mediaset Infinity+, no Sky Go (exclusivo para assinantes) ou no NOW (serviço pago de transmissão ao vivo sob demanda da Sky).

Possível escalação para o jogo da Liga dos Campeões entre Benfica e Inter

O Inter mudaria algo para dar a alguns dos seus principais jogadores uma chance de respirar: espaço para Fratesse, Aslani e Carlos Augusto no meio-campo, e Arnautovic e Alexis Sanchez deveriam estar na frente.

O Benfica no habitual 4-2-3-1 com o trio João Mário, Di Maria e Rafael Silva a apoiar Musa. No meio estão Nevis e Florentino.

Benfica (4-2-3-1): Tropin. Ornes, A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino; Mário, Di Maria, Rafa Silva; contemplação. Treinador: Schmidt.

Internacional (3-5-2): Odero. Bisek, De Vrij, Akerby; Darmian, Fratesi, Asllani, Klassen, Carlos Augusto; ARNAUTOWICZ, Sánchez. Técnico: Inzaghi.

Classificação do Grupo D da Liga dos Campeões

Esta é a classificação do Grupo D rumo ao Dia 5: Inter e Real Sociedad já se classificaram e vão competir no último dia para determinar quem terminará na liderança do grupo.