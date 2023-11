Benfica – Inter, seleções de Inzaghi

As dúvidas finais foram dissipadas após uma noite de reflexão: Davy Klaassen fará a sua estreia desde o primeiro minuto na Liga dos Campeões pelo Inter. O meio-campista holandês até agora foi titular apenas uma vez desde que chegou ao Milan: no jogo de ida, em Salerno, quando saiu aos nove minutos do segundo tempo com o placar ainda em 0 a 0. Esta noite será sua sexta partida pelos nerazzurri, depois de começar a temporada no Ajax e se transferir para o Viale della Liberazione por transferência gratuita. Inevitavelmente, ele também, assim como o novo contratado Odero, quer enviar um sinal a Inzaghi. Klaassen fará parte de um meio-campo revolucionário: Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan fora, Fratesse, Aslani e Klaassen. Nas alas há espaço para Darmian e Carlos Augusto. Cuadrado está no banco porque precisa de doses após desconforto no tendão de Aquiles esquerdo que ainda não desapareceu completamente.