Nápoles, Inter, Roma e UEFA: as últimas

Napoli adia qualificação, Inter joga pela supremacia no último minuto





Mazzarri adia a classificação para as oitavas de final e Inzaghi disputa a primeira posição do grupo na última rodada. Mourinho: “Temos que vencer.” Itália cai para terceiro lugar na classificação da Federação

Roma – o Nápoles Cai no estádio Bernabéu sob golpes de A real Madrid Vitória ampla por 4 a 2 e adiamento da classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Simeone abre o placar e os donos da casa empatam com Rodrygo. Aos 22 minutos, o Real Madrid lidera com o Birmingham e Anguissa lidera por 2 a 2, mas primeiro Martinez e depois Joselu na final condenam o Napoli, que permanece em segundo lugar na classificação com 7 pontos +3 sobre o suspenso Sporting. Em casa contra o Union, na última partida, a equipe de Mazzarri precisará apenas de empatar com os portugueses para chegar às oitavas de final.

fogos de artifício 3-3 para o Inter em Portugal frente ao Benfica: Os portugueses avançaram por 3 a 0 graças a um hat-trick de João Mário, e no segundo tempo Arnautovic, Fratesse e Sanchez empataram que empatou a Real Sociedad com 11 pontos na liderança do grupo. Na partida final, a equipe de Inzaghi terá que vencer os espanhóis para ficar com a primeira colocação.

“Não devíamos pensar em golos, mas sim em vencer. O jogo já é bastante difícil. Se o fizermos e o Slávia também, tudo estará em jogo no final. Entretanto, é importante vencer amanhã”. Este é o treinador da Roma José Mourinho Na véspera do jogo da Liga Europa contra o Servet. “Tive alguma experiência com mudanças de jogadores com respostas que não esperava. Superamos a dificuldade que tivemos hoje porque sem Smalling e Kumbula estamos em menor número. Temos dois jogos fora de casa em três dias e precisamos de todos e é por isso que eu vou jogar amanhã.” “Vou fazer algumas mudanças esperando uma resposta positiva e que as pessoas que não estão acostumadas a ficar no banco encontrem a maneira certa de entrar e se sair bem. Não tenho medo de chegar ao último dia para me classificar.”

Embora bem sucedido Lácio Que conseguiu passagem para se classificar para as oitavas de final ao derrotar o Celtic por nocaute Milão Fez com que a Itália caísse para o terceiro lugar no ranking da UEFA por federações, e assim não foi possível neste momento garantir um lugar para uma quinta equipa (reservada para as duas principais confederações) na próxima confederação rica e desejável. Liga dos Campeões. Atrás da Inglaterra (93.178), a Espanha ocupa agora o segundo lugar (79.614), à frente da Itália (75.855) e da Alemanha (73.624).