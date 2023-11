O Inter é o primeiro do grupo se… O que falta aos nerazzurri para assumir a liderança?

A combinação está reservada para a equipe de Simone Inzaghi conquistar a liderança do grupo da Liga dos Campeões

A qualificação para os oitavos-de-final é uma certeza para o Inter desde o jogo contra o Salzburgo. Mas para a liderança do grupo teremos que aguardar o jogo contra o Real Sociedad marcado para duas semanas. E esse teria sido o caso de qualquer maneira, independentemente dos resultados desta noite. Com um pouco de sorte, por exemplo a trave acertada por Barella, pouca coisa poderia ter mudado: naquela altura, graças ao empate dos espanhóis frente ao Salzburgo, mesmo um ponto no confronto direto em Meazza teria sido suficiente.