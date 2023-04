Milan e Ibra sem medalha se vencerem a Liga dos Campeões: o motivo

Depois de deletar um arquivo Nápoles em quartos Liga dos CampeõesE o Milão Você pode sonhar grande. um time Estacas Nas meias-finais vai encontrar InterFresco da turnê às custas de Del Portuguese benfica, E se você conseguireuroderby Ele vai enfrentar um no meio Cidade de Manchester E real Madrid. O sucesso na Copa da Europa está faltando para os rossoneri desde 2007, além disso, há um jogador no time do Milan que perseguiu o troféu a vida toda: Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic está fora da lista

para ibrahimovic Pode ser outra piada campeões da profissão. Na verdade, o sueco não colocaria o troféu na palma da mão mesmo que estivesse Milão ganhou este ano. O motivo está no fato de o Ibra não constar da lista de campeões do Milan. O atacante de 41 anos ficou de fora do Milan em setembro, quando se machucou, e em fevereiro, quando os elencos das equipes participantes das competições da Uefa puderam ser ajustados. Por isso, mesmo em caso de vitória rossoneri, ele não se apresentará oficialmente entre os campeões e não poderá arrecadar sua medalha de vencedor da Liga dos Campeões.