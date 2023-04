40 Tente entrar no Olímpico com ingressos cadastrados para outras pessoas

Fãs da Roma com bastão e martelos

Paus, paus e martelos: foi o que foi encontrado, quinta-feira ao meio-dia, numa viatura pertencente a um grupo de adeptos da Roma, cerca de vinte, interceptados pelo pelotão voador da polícia e degos. O grupo foi identificado e levado para a delegacia. Já durante a noite houve riscos de confrontos quando passaram cerca de 200 adeptos da Roma vestidos de preto e com capuzes. Perto do Coliseu para chegar aos bares Onde estavam os competidores de Rotterdam, mas foram bloqueados por um cordão de policiais em tropa de choque. Também, em outros pontos do centro, houve tentativas de abordagem, mas sem sucesso, graças à intervenção da polícia. Comissários e carabinieri presidem Os locais turísticos e vida noturna mais importantese continuaria a fazê-lo até tarde da noite, mesmo após o jogo, por medo de possíveis conexões com os torcedores propostos, até hacks do Napoli, gêmeos do Feyenoorder.