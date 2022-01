Juventus, parte do grupo Danilo: o brasileiro estará disponível novamente em breve

Boas notícias, depois do terrível Relacionado ao Acidente de Federico Chiesa, a Massimiliano Allegri e Juventus, visto que Danilo já treinou parcialmente no grupo e estará novamente disponível em breve. Aqui está a declaração da Juventus FC: “Começa uma nova semana de trabalho para a Juventus. De regresso a Turim logo após o grande jogo da noite passada em Roma, os Bianconeri encontraram-se esta manhã em Continassa: como sempre, descarregando para os que ontem estavam mais ocupados, descarregando o estádio para o resto do grupo.

Em particular, no campo, foi dada atenção ao trabalho técnico, com exercícios para desenvolver a manobrabilidade, para a fase defensiva e em situações de jogo.

Danilo treinou parcialmente com o grupo.

Mas agora é hora de pensar no jogo muito importante desta quarta-feira: a Supertaça da Itália, em San Siro, contra o Inter; A partida será administrada pela Doveri com a ajuda de Bendoni e Imperial. Quarto Fabri oficial, VAR Mazzoleni, AVAR Ranghetti. A conferência de imprensa está marcada para as vésperas do jogo entre Allegri e o jogador da Juventus, amanhã às 12h30 (Transmissão ao vivo pela TV Juventus do Estádio Allianz); A equipe treina à tarde e depois segue para o Milão. ”