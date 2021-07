Sim, Milinkovic-Savic, seu bom começo como um começo para Pjaca

O Toro foi derrotado na viagem à França: em Rennes, aliás, as Granadas perderam por 1 a 0 para a Sexta Força da Liga Francesa. O gol de Terrier aos 27 minutos é decisivo, o atacante explora a incerteza de Milinkovic-Savic que passa a bola por baixo das pernas. O técnico Juric, expulso por protestos no final do primeiro tempo, deu a Pjaca sua primeira granada de mão desde o primeiro minuto, o ex-croata mostrou boa forma e acertou na trave também. No segundo tempo, o treinador dá espaço para a segunda linha, mas seu time não pode mais se tornar perigoso. Acima de tudo, Verdi e Zaza ficaram desiludidos, assumindo o comando durante a segunda parte, mas não conseguiram dar uma chance ao choque para o ataque final. No geral, o Toro tem mostrado lampejos de bom jogo, especialmente na fase ofensiva, enquanto há trabalho a ser feito na fase defensiva. Não houve muita preocupação com Bremer, que foi obrigado a mudar porque bateu forte no tornozelo direito, que já havia sofrido com a aposentadoria de Santa Cristina Valgardina.

E então Juric aguarda mais reforços: Pjaca subiu, pelo menos um zagueiro continua ausente, Caldara se tornou o alvo principal e um meio-campista machucado será colocado ao lado de Mandragora, com Amrabat como primeira escolha. Estamos sempre esperando para entender como será o futuro de Belotti, a verdadeira agulha das balanças do mercado de granadas, com Gallo na cidade entre amanhã e segunda-feira: primeiro os exames médicos e os exames anti-Covid, depois voltar às encomendas de Juric, a decisão final sobre a proposta de renovação do presidente Urbano Cairo.

Agora, após a primeira parte do verão entre o retiro em Val Gardena em Santa Cristina e a viagem à França, a equipe vai desfrutar de alguns dias de descanso no retorno da França, para depois retomar o treinamento na Filadélfia: o próximo amistoso é no domingo, 8 de agosto, contra o Alkmaar.

Rin Torino 1-0

Artilheiros: 27 ‘pt terrier

Rin (4-4-2): Gomis; Traoré, Badé, Aguerd (13 ‘st Omari), Meling; Ugochukwu (39 ‘st Tel), Camavinga (30’ st Diouf), Tait, Bourigeaud (30 ‘st Del Castillo) Terrier (39’ st Abline), Sulemana. Disponível: Saline, Guerassi, Mouwas, Asinion, Nyamsi, Chaona. Operador: Genesis

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer (27 ‘st Izzo), Rodriguez (18’ st Buongiorno); Aina (27 ‘st Vojvoda), Mandragora, Lukic (36’ st Rincon), Ansaldi; Linetty (27 ‘st Segre), Pjaca (18’ st Verdi); Al Sanabreya (18 Al Zaza St.). Disponível: Berisha, Gemello, Stojkovic, Rauti, Warming, Silesia. Treinador: Yorick

Chutado: Aos 37 ‘, Jurich saiu do banco para protestos.