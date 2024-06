Salvo Nastase será o novo presidente

Quem é Salvatore Nastasi?

Então o experimento chega ao fim Gian Luca Farinelli na Film Foundation of All RomeÉ um mandato que o prefeito da capital, Roberto Gualtieri, decidiu não renovar. Então, dirigindo na estrada Nastasi – conhecido como Salvo – (Barry 1973)Um advogado com passadoDe 2004 a 2015) como gerente geral Ministério do Patrimônio e Atividades Culturais (Ocupou os cargos de Diretor de Entretenimento ao Vivo e depois Primeiro Ministro durante vários governos e foi Comissário Extraordinário do Governo do Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, do Teatro San Carlo em Nápoles e da Arena Verona). de 2015 a 2018 Foi Secretário-Geral Adjunto da Presidência do Conselho de Ministros e Comissário do Governo para a Recuperação de Terras Requalificação da área Bagnoli-Coroglio em Nápoles. de 2017 a 2019 Foi também coordenador da Presidência do Conselho para organização Matera Capital da Cultura 2019. Desde 2016 é presidente daAcademia Nacional de Artes Dramáticas Silvio D’Amico De Roma. no fim Desde 2018 é presidente da Associação Italiana de Autores e Editores (SIAE) e Diretor Geral do Treccani Reti Spa.