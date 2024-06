Eva Zanici, amarga confissão póstuma: “Não é fácil…” | Tudo aconteceu em pouco tempo

Iva Zanicchi admite a sua decisão: Foi isso que a famosa cantora escolheu fazer, o que rapidamente mudou a sua vida.

Ela é uma verdadeira força da natureza, Eva Zanici, que apesar da idade Ele sempre se mostra muito bem na TV.

cantor Recentemente encantou a todos com sua atuação excepcional em Io CantoÉ um programa que destaca jovens talentos.

Zanici era muito jovem quando apareceu pela primeira vez no mundo da música. As mulheres se tornaram uma das vozes mais populares.

Sempre atingiu o público também Sua personalidade divertida e espontaneidade O que muitas vezes a levou a fazer declarações muito controversas.

Eva Zanici e o amor eterno de Fausto Pina

Em todos esses anos de carreira, Eva Zanici sempre teve um grande amor ao seu lado: estamos falando disso Fausto Pena. Os dois se conheceram em 1987 Eles criaram uma relação tão forte que resistiu à passagem do tempo, à doença e ao sofrimento.

O amor deles permaneceu intacto ao longo do tempoAmbos também tiveram a oportunidade de anunciar em diversas ocasiões. “Vamos fazer amor de novo, porque fazer amor faz bem para a vida, em qualquer idade. Toda mulher, em qualquer idade, deveria gritar amor emocional e físico pelo seu homem. Fausto e eu somos próximos há 36 anos. ele, estamos nos divertindo: “Ele diz que eu o faço rir e, por outro lado, ele me agarra pelo pescoço porque é um ótimo cozinheiro.”disse Zanici.

Eva Zanici: A declaração está em meio a alguma controvérsia

A paixão da cantora é muito grande, mas também não falta interesse pelo fitness. Há algum tempo, de facto, o IVA Já contei com o conselho do farmacêutico Alberico Lemme para perder alguns quilos. Para recuperar o peso ideal em pouco tempo, Zanici escolheu uma dieta que tem sido foco de muitas polêmicas e que tem sido longamente discutida em diversos programas de TV.

“Já perdi sete quilos, estou com uma dieta rigorosa e péssima, mas em duas semanas já reduzi minha massa gorda, não como macarrão no café da manhã como os outros, avisei imediatamente para isso. .Muitos morangos e muito “Com a dieta Lemme, retiro completamente o sal, o que altera os sabores à mesa”., Iva Zanicchi disse ao Porta a Porta Ele adicionou: “Para alguém como eu, que come muito bem, não é fácil fazer dieta.”.