Detalhes da foto que os fãs não escaparam

Albano Carrisi é definitivamente um dos cantores italianos mais famosos e apreciados. Mas não é só isso, porque o sucesso de Albano também é global. O cantor de Cellino San Marco tem falado muito sobre si mesmo, não só por sua carreira, mas também por sua turbulenta vida amorosa. Albano Carisi é um cantor e artista amado na Itália há gerações. Mas se há alguém nos últimos tempos que pode não ter a mesma opinião, infelizmente, é o filho dele: Yari Karisi. A relação não tão rósea entre pai e filho parecia clara o suficiente por algum tempo. No entanto, só recentemente a linha parecia ter sido cruzada, e a situação entre eles parecia ser pior do que se poderia pensar. Vamos tentar descobrir o que aconteceu juntos.

A vida de Albano Carrisi foi marcada por muitos sucessos e satisfações, mas também momentos muito dolorosos e traumáticos. Ele alcançou o sucesso com Romina Bauer, que mais tarde se tornou sua esposa. O casal enfrentou uma tragédia incrível que deixou uma marca indelével em suas vidas. Durante o relacionamento, de fato, eles tiveram que vivenciar o drama do desaparecimento de sua filha Jelenia. Até hoje, o problema continua sem solução. Então, depois de se casar com Romina Power, a cantora fez dupla com Loredana Lecceso. Os dois nunca foram casados, mas têm dois filhos. O cantor nunca demonstrou a necessidade de casamento ou associação legal com o Subret, até porque seu filho Yari pode não estar nada feliz. Para entender melhor a complexa relação entre pai e filho, basta considerar que Yari acrescentou o sobrenome da mãe ao nome do pai. Isso pode ser apenas uma dica de um conflito que pode nunca acabar. Especialmente após os recentes eventos em que Yari foi o herói.

Vamos tentar entender o que aconteceu. Nas páginas sociais de Yari Carrisi, o homem postou uma foto com vários membros de sua família, acompanhada da legenda: “minha bela família”. Tudo isso teria parecido bastante natural, não fossem os “pequenos” detalhes: na foto, Albano não é visível. Em suma, é muito estranho e inegável. Albano, entre outras coisas, é muito apegado ao filho que teve com sua companheira Loredana Lecciso. É Albano Jr., que no futuro parece também ter sido encarregado de La Tenuta di Cellino San Marco. À luz desta decisão, a relação entre Yari e seu pai Albano parece ter se rompido de forma indelével. Em suma, a luta entre os dois parecia destinada a nunca diminuir.

Leia também: Yari Carisi: “Parei de chamar meu pai Albano”, o motivo é feio