Jovanotti positivo em Covid- Corriere.it

A partir de Edição Online

Cantor, compositor e músico Lorenzo Cherubini Jovanotti positivo para Covid-19: Ele se deu a conhecer em uma série de vídeos no TikTok, onde mostra seu isolamento cerimonial

Cantora e compositora Lorenzo Cherubini Ele explicou que contraiu o vírus por meio de uma série de vídeos postados no TikTok, agradeceu à esposa pela massa fusilli com brócolis deixada na porta e depois contou como ela estava.

Um dia longe de mim e da propagação do vírus. O Natal acabou, o vírus também vai passar, vamos, boas festas. Nas fotos, vemos Jovanotti andando com uma camiseta branca e uma camiseta vermelha xadrez. Ele mostrou o termômetro e disse: Ontem fiz 38 anos com febre, hoje 37,2. Vamos, então estou enxertado. Diga olá a todos e explique que você tem uma forte dor de garganta e dores musculares.

Efeito – explica – para os poderosos. Aí ele se transforma no vírus que dá um soco virtual e fala com ele: Sai daqui, tem lugares melhores. Jovanotti diz que Nicola Savino também contraiu o vírus: Não que esses swabs rápidos sejam muito eficazes, apesar de todos os cuidados. ele me ligou Nicolas Savino À noite ele me disse: Hoje de manhã fui negativo, mas fiz o molecular e sou positivo.