Programas de TV desta noite, sexta-feira, 24 de dezembro de 2021. Retorno do Festival de Circo de Monte Carlo na Rai3

Docofilme 2018 por Guillaume Maidachevsky com Fabio Volo. Enredo: O Narrador Fabio Volo narra a vida de uma rena bebê, Ailo, começando com seu nascimento de dezesseis meses e quatro temporadas em uma viagem pelas maravilhas da Lapônia, para descobrir paisagens extraordinárias imersas na natureza primitiva e intocada. Uma viagem fascinante, mas que esconde muitas armadilhas e perigos que Ailo terá que enfrentar e superar para sobreviver e continuar a crescer.

Rai221h20: Minha Valsa

Filme Michael Damien Show em 2020 com Will Kemp e Lacey Chabert. Sinopse: O namorado de Avery a largou um mês antes de seu casamento no estilo natalino de conto de fadas. No entanto, ela decidiu seguir as aulas de dança que reservou para seu casamento. Com o seu professor Roman, depois de um início totalmente não poético, vai nascer um sentimento que vai mudar as suas vidas.

Rai321h20: Festival Internacional de Circo de Montecarlo | Publicidades

entretenimento. Nas férias de Natal, a data está de volta com o Festival Internacional de Circo de Montecarlo, com a transferência de Melissa Greta Marchetto, que vai ao ar nas duas primeiras noites da sexta-feira 24 e sexta-feira 31 de dezembro. Uma competição entre artistas de alto escalão de todos os cantos do planeta; Uma competição desafiadora, organizada por um júri de especialistas do setor e presidida pela Princesa Stephanie de Mônaco, que no final da noite apresentará os Óscares de Circo: Palhaço de Bronze, Prata e Ouro. Na véspera de Natal, as mais belas e importantes apresentações foram propostas na 43ª edição do festival, entre elas as da coreógrafa russa Gia Iradze, que criou uma série de números inusitados. Em primeiro lugar, uma homenagem fictícia a Faberge. Em vez disso, a Trupe Filinov se apresentará em uma das artes circenses mais emocionantes e perigosas, o swing russo, onde os artistas realizam saltos incríveis em um ritmo incrível. O brilhante diretor russo Alexander Gremiliov apresenta ao festival sua última criação, uma combinação de air swing e bar russo, apresentada pela trupe de Aliev. O cavalheirismo não fará falta, desta vez representado apenas por uma trupe de mulheres, os Cavaleiros Cossacos do Circo Real. Por fim, a parte cômica desta noite é confiada a Don Soc, que revisita a grande tradição do palhaço russo em estilo contemporâneo, e a Cesar Dias, um jovem comediante português, que soube criar o personagem hilário do desajeitado sedutor.

Canal 521h45: Festa de Natal | Publicidades

entretenimento. Federica Panicucci organiza a 29ª edição da festa de Natal. O evento é promovido pela Congregação Católica para a Educação e apóia as atividades da Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e da Pontifícia Fundação Escolas Ocorrentes. Muitas estrelas da música italiana se revezarão no palco na atmosfera mágica do Natal no Auditorium della Conciliazione em Roma: Rita Pavoni, Enrico Ruggeri, Francesca Michelin, Andrea Griminilli, Federico Rossi, Pogo, Gio di Tono, Ariana, Piccolo Corro e Le Dolce Note, com os artistas internacionais 2Cellos (Croácia) e Ian Anderson (Reino Unido), Shaggy (Jamaica), Angon (França), Anna Mina (Espanha), Jimmy Sachs (França) e Virginia Union Gospel Choir. David Bratton (EUA). As apresentações serão acompanhadas pela Orquestra de Cinema Italiano, dirigida e organizada pelo Maestro Adriano Benigno.

Itália 121h30: poltrona para dois

Filme 1983 John Landis com Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Sinopse: Para a aposta, dois poderosos magnatas dos negócios substituem seu neto, um jovem empresário desenfreado, por um vagabundo negro que, para surpresa de todos, prova que pode sobreviver nos jogos financeiros, enquanto quem tem o pior é o jovem.

Rete421h30: O amor não sai de férias

Filme 2006 para Nancy Meyers com Cameron Diaz e Kate Winslet. Sinopse: Duas mulheres, um inglês e uma americana, ambas traídas por seus parceiros, se encontram online e decidem trocar de casa nas férias. Quando eles se encontram em países e contextos completamente diferentes, eles vão encontrar novos amigos e talvez até mesmo amor.

a7, 21h35: Amor de insônia

Filme 1993 por Nora Ephron com Tom Hanks e Ross Mallinger. Sinopse: Sam não consegue descansar após a morte de sua esposa e, na véspera de Natal, seu filho John expressa durante um programa de rádio seu desejo de que seu pai conheça um novo parceiro. Annie, a jornalista, ao ouvir a transmissão se apaixona por esse estranho e, assim, começa uma batalha contra o tempo até que os dois possam se encontrar no topo do Empire State Building.

TV 821h30: Desenho de Natal

Filme 2021 por David I. Strasser com Chelsea Hobbs e Giles Banton. Sinopse: Ember Morley herda a fábrica de árvores de Natal de sua avó. Assim, a mulher retorna à cidade em que cresceu, Willow Hill, e os residentes são persuadidos a ajudá-los a organizar melhor a celebração local: Emily é, na verdade, designer gráfica e escritora de contos de fadas. A protagonista trabalhará com Brandon Hart, o guarda-florestal, e redescobrirá o verdadeiro significado do Natal.

novo21h35: Os melhores irmãos de Crozza

entretenimento. Entre monólogos, sátiras e tradições, a última temporada do show de Maurizio Croza é melhor transmitida.

2021h10: O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel – Filme

Raio 4, Raw 21.20: Peter Pan – Filme

írisRAW 21.10: Missão: Impossível – Filme

Raio 521h15: Festa de Natal do Teatro alla Scala – Música

RaiMovie21h10: ceia de Natal – Filme

Ray Premium21h20: Blanca – imaginação

céu21h15: último amor de Casanova – Filme

Paramount Network, 20.10: Se isso fosse verdade – Filme

La521h10: Desejando o Natal – Filme

verdadeiroTempo21h20: Castelo das Celebrações – De fato

3421h05: Casamento em Paris – Filme

focar, 21:15: No limite do universo, o Telescópio Espacial Webb é lançado – documentário

cumeCrime, Raw 21.10: Chicago PD – Série de TV

Mediasetexentre21h40: Big Brother Vip: Live from the House – De fato

Mediaset Itália 2, Raw 21.15: A Visita – Filme

