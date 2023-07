Serra dei Conte / Esta noite com o Coro Alpha Canto de Portugal

Serra de Conti – Foi a cicerchia, uma leguminosa típica, que fez Conhecido E conheceu duas realidades musicais aparentemente distantes: o coro português Alfa Canto De Alvaiázere e do Coro “Francesco Tomassini Esp Serra de Conti.

Na verdade, é considerada a cidade de Alvaiázere capital Português dessas leguminosas Cíceroassim como as cicerchias da Serra de ‘Conti – pela sua variedade – tornou-se um protetor lento comida. Em outubro de 2022, o Coral Cyrano foi artista convidado daquela cidade junto com o andar de Santiagodesempenho Ativo E na bonita cidade de Tomar.

lá Cultivo de cicerquia De um lado, a paixão eu canto Por outro lado, tornaram essas duas realidades mais parecidas e próximas do que poderiam imaginar. como, De 20 a 22 de julho coro Alfa Canto em desfilesum convidado muito bem-vindo da comunidade Serra de Conte. Dessa forma, você poderá retribuir a maravilhosa hospitalidade que recebeu.

O coro “Francesco Tomassini”, juntamente com a administração do município de Serra dei Conti, a associação Festival da CicerciaPro Loco, a cooperativa bom costume Ao Instituto de Pesquisas da Religiosidade Popular e Folclore nos desfiles e aos diversos comércios locais que colaboraram de diversas formas, organizaram três dias Música, cultura, promoção turística e amizade.

Além da vila de Serra dei Conti, os convidados puderam visitar Museu de Arte MonásticaVila corinaldosantuário Santa Maria Goretti E urbino (Palazzo Ducale e a casa de Raffaello Sanzio).

Graças à colaboração da banda e do Coral Polifônico de Corinaldo, do Pro Loco e da Prefeitura Municipal de Corinaldo, que cedeu o patrocínio, realizaram ontem um show, sexta-feira, 21 de julho no mosteiro MAS HOTEL Juntamente com o coro local, dirigido por Professor Letícia Ricci.

Hoje à noite, sábado 22 de julhoEm vez disso, em 21 Atuarão no âmbito da 25ª edição da revista coral “De música… em música” Acontecerá na Serra dei Conte no Convento de São Francisco.

Um coral infantil também se apresentará na ocasião T_Júnior, Dirigido por Professor Leticia Ricci e Coro Sênior Tommasini, dirigido por Maestro Mirko Baraniao piano Maestro Manuel Marucci.

© ️ Reprodução reservada