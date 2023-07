De Arisa a Fred De Palma

Karmis dedicado aos hits mais populares continua no verão de 2023. O encontro com Tim Summer Hits é hoje à noite, em horário nobre no Rai 2, com Nek e Andrea Delogu: aqui estão todos os artistas da programação!

verão da equipe atinge 2023, No ar começo da noite Na TV oficial, também estará disponível no Reproduzir Ray. Haverá incursões em Por trás das cenas do trio próprios objetivos (Michele Negroni, Alessandro Erasi e Alessandro Trulli, mais conhecido como Rollo)E Pronto para agarrar a curiosidade da diversão os apoiadores da noite. em contato com Caixa Rádio Ray 2 será Lamariono cartório Mariolina Simão, O apresentador de rádio e TV coleciona patrimônio Emma Stockulma, Marco das nomeações romanas.

Team Summer Hits 2023, domingo, 23 de julho Elenco: The Singers in the Lineup

Inevitavelmente no palco estão os apoiantes dos ex-namorados Amigos de Maria de Felipe Mas a voz mais ouvida e tendência no momento. Absoluto vai voltar Brancoseguido pela esmagadora maioria Lamborghini Electra (recentemente direcionado para a mídia social por algum motivo inconcebível) e imprevisível Tanani.

Achille Lauro, Alex Peretti, Alfa, Anna Mina, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Blanco, Clementino, Deodato, Elytra Lamborghini, Imis Kella, Emma, ​​​​Fred De Palma, Matteo Romano e Luigi Strangis, Nina Zelli, Oli, Paola e Chiart, Rengau e Nick, Paradis Pietro e Lil Bosso, Wax.

O show musical vai receber a todos 70 artistas italianos e internacionais. Aqui está Alinhados completo: