Giselda e Grecia são verdadeiros ícones. Quem vai à TV

o Grande irmão Estou apenas começando, aqui está Boletins do primeiro episódio. O apresentador Alfonso Signorini não forneceu a lista completa dos concorrentes, e é provável que as inscrições terminem na Câmara dos Deputados durante o episódio de sexta-feira, 15 de setembro. Porém, no loop infinito, houve tempo para Primeiras nomeações. Somente as mulheres foram as campeãs, que tiveram que escolher quatro homens para ficarem com elas na casa. Lorenzo, Vittorio e Giuseppe Eles passarão os próximos dias na cabana. Anita e Samira também estão com eles. E entre cinco deles está aberto Transmissão de Tv Para votar no seu favorito.

Alfonso Signorini: Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa voz. “Estou feliz que o Big Brother finalmente se abriu para as pessoas comuns. Tem sido um sonho meu.” Alvo, você realmente acredita nisso? Os Vingadores decidiram o elenco das últimas edições ou você também teve uma opinião? Ele está agindo de forma menos ousada – obrigado, Persilvio – mas seu discurso é o de sempre. São tão falsas e insuportáveis ​​quanto as próteses de Cipriani. Esta administração já me contou tudo.

Paolo, o Açougueiro: Eu voto em Heidi. Ele finge ser Mowgli. Ele não tem TV e finge não conhecer personagens de TV. Porém, ele se sente confortável diante das câmeras. Paolo, as cabras dizem olá para você. Sua aparência e maneirismos de Claudio Amendola em “Amarirsi un po” são legais, é claro, mas eram bons na década de 1980.

Giselda Torresan: Votação do Palestrante. Sua voz é tão melodiosa que ele consegue fazer asmar facilmente. Mas para acordar as pessoas em vez de colocá-las para dormir. É um rio caudaloso. Na verdade, bombardeia tanto a nossa audição que nós, espectadores, gostaríamos de ser atingidos por uma onda tampão. Apelo a qualquer pessoa: deixe-o em casa o máximo possível, isso nos satisfará. Especialmente durante o congelamento.

Rosie Chen: Eu voto pela positividade corporal. Oooh, vamos começar com os realmente emocionantes. Porém, ela não chora quando fala sobre seu passado com problemas de peso e aceitação. Signorini está um pouco decepcionado, mas terá tempo para tentar compensar.

Massimiliano Varese: Voz de Grande Domani. Sinto que te amo, Max, mas saiba que se você começar a distribuir as pérolas do Mestre para a vida e para o universo, vou mandá-lo de volta para a Escola Grande Domanie para praticar canto, dança e atuação. Giselda pergunta a ele: Você é ator? Isso mostra como sua carreira deve estar em um momento decisivo.

Giuseppe Garibaldi: voto bocejante. Significa bocejar. Ele se junta ao elenco apenas no nome e parece não ter nenhuma ligação com Garibaldi. Portanto, a sua presença é tão justificada quanto a presença de um sofá no armário. “Para nós, sulistas, o emprego permanente é sagrado”: ​​um saudável portador de clichê. A esperança é que ele retorne a esses lugares.

Alex Schweitzer: Estou votando no Na Vota.. “Vamos ouvir o que ele nos contou para que possamos começar a conhecer sua história.” Uma história que não foi contada oitenta e quatro vezes e nem é foco de um documentário da Netflix. Obrigado ao Big Brother, que finalmente nos contará esta história que nunca chegou às manchetes. Gosto, mas não gosto de falar em público. Então, Alexino, pelo menos faça isso por mim: pare de falar em desclassificação, doping, falta de Olimpíada, etc. Alfonso tenta fazê-lo chorar também, mostrando-lhe sua recente vitória nas Olimpíadas. E ele não pode. Ele não teve um bom desempenho no início da nova edição.

Angélica: Votar não tem ambições. Ela é finalista do Miss Mundo, mas é uma daquelas personalidades que não tinha nenhum tipo de ambição de entrar no mundo do entretenimento. Qualquer dona de casa. Na verdade não, eu me formei. É um golo que só ela conseguiu em Itália, a tal ponto que Alfonso Signorini o repetiu quatro vezes. Resumindo, este ano tudo está como no dia a dia. Recomendo o Alvo, discreto. na verdade. Além disso, ela se parece com Valentina Peace.

Grécia Colmenares: O som do topázio. É um ícone. Código. Não me toque. Ninguém fingia chorar nas novelas. É um símbolo de uma época que não existe mais. Sua presença no Big Brother faz tanto sentido quanto um gato em um aquário cheio de água, mas não importa. Ela entrou na cabana, primeiro falou consigo mesma, depois agradeceu ao povo italiano e finalmente começou a limpar a cabana. Papai Noel agora. Depois da Giselda – justamente depois da Giselda – ela é a minha estrangeira preferida.

READ «O inferno dos Amigos, entre 55 habitações diárias e o alcoolismo» - Corriere.it

Vittorio Minuzzi: A votação no tapete vermelho. Ele foi aclamado como o homem bonito, inteligente, brilhante e brilhante da casa. Mencionamos que ele é um fenômeno porque conseguiu se formar? E o que é bonito? Em quem você se formou? E o que é bonito? Aqui Alfonso errou o corcunda.

Beatrice Luzzi: Eu voto no Amarcord. Ela é atriz e fez muitas coisas. Mas Signorini e Bonamici se lembram dela apenas por seu papel, há mais de vinte anos, no filme “Vivere”. Resumindo, alguém trabalha muito e depois lembra com sabão. Ela não está nervosa, mas já começou a atuar. Ele nos dará alegria.

Marco Fortunati: Vote sem elogios e sem vergonha. Ele entra e anuncia que traiu a namorada porque ama mulheres. Bem, sim, eu adoro doces e é por isso que sou diabético. Multar. Ele não se destaca por nada além de ser bonito e musculoso. Nada.

Lorenzo Remotti: Votação Cominda. Ele é claramente excêntrico e até um pouco arrogante. É um tom com sonoridade adequada à idade e menos arrogância. A história emocionante das dívidas familiares que ele paga é imperdível

Samira Lowe: Voto honesto. Ela quer trabalhar no show business e admite isso. Ele também admite que não sente falta do pai, porque nunca o conheceu. Mesmo assim, Alfonso torceu o nariz. Resumindo, Sami, tenha certeza de que mesmo que o preço seja trazer para você o Presidente do Senegal, o pai o trará até você. Prepare-se para chorar. apesar de.

Anita Olivieri: Vote Eles são os únicos que riem. O coitado entra com Giuseppe Garibaldi e a piada é hilária. Para concorrentes e Signorini. No meio da noite e meia não merecemos ser tratados assim. Ela não suportava mais que lhe dissessem que ela era linda. Oh, estes são grandes problemas, tornar-se-ão certamente um baluarte para o feminismo europeu. Ela está envolvida em Gf para dissipar o mito das lindas loiras e gansos. E agora estamos em 1991. Ele diz que tem três diplomas: um curso de três anos, um mestrado e um mestrado. Não, querido, você tem um. Caso contrário, todos teríamos que terminar nossos diplomas do ensino fundamental, médio e médio. Anita, vá comer macarrão.

Rebecca Staveley: Votar em quem?. Ele lê alguns tweets e comete alguns erros. Em suma, não foi um começo impressionante. Isso não me faz arrepender de Giulia Salmi, porque eu não me arrependeria mesmo que tivesse que assistir durante três dias ao show de Maria Nazionale. A pobre Rebecca certamente teria que fazer muito para poder entender isso. programa.

Cesara Bonamisi: votação Tg5. O que significa que teria sido mais útil se tivesse permanecido apenas nas notícias. “Tenho muita curiosidade.” Cesara expressa isso. falar. Faça-nos entender que sua presença ali faz sentido. Se ela tivesse ficado no sofá de casa de chinelos e pendurado ali, teria se esforçado menos. É preciso dizer que ela é menos pedante que Sonia Broganelli e muito menos escondida que Oretta Berti. Ou seja, normal. Nada mais. Muito ruim. Em sua total inconstância, ela até conseguiu revelar a existência do chalé para alguns dos inquilinos Além disso, Signorini, o rei dos deslizes, Ele encara o assunto levianamente, repetindo o nome “Cesara” em tom peremptório apenas quatro ou cinco vezes. Em suma, um desastre.

A palavra “dinâmico”: eu voto, vou cortar sua língua. Chega dessa palavra. “A dinâmica está ligada”, “Haverá dinâmica”, “Dinâmica doméstica”. Por que? Por que continuar repetindo esse termo? Dentro de algumas semanas, outro abuso começaria, o “caminho”. Todos terão feito uma ótima viagem dentro de casa. Bom, só podemos usar se estivermos falando de academia? por favor.