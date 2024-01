Combate em avião da Ryanair, aterragem de emergência no Algarve – contracapa

Pânico a bordo de voo da Ryanair para as Ilhas Canárias: aterragem de emergência em Portugal

Um avião low cost da Ryanair foi forçado a fazer uma aterragem de emergência em Portugal, provocando pânico entre os passageiros. Há poucos dias, outro voo da mesma empresa já havia sido desviado, devido à morte de um passageiro logo após a decolagem. O segundo episódio envolveu sete pessoas, todos cidadãos ingleses, numa violenta altercação a bordo do avião. O piloto foi forçado a mudar de rumo e aterrar no Aeroporto de Faro, na região portuguesa do Algarve.

O jornal Il Gazzettino noticiou cenas de pânico a bordo do avião após a notícia da morte do passageiro, pois uma mulher perdeu a consciência e outros passageiros sofreram ataques de pânico. Assim que a tripulação perguntou se havia médico a bordo, tentaram por muito tempo reanimar o passageiro. Felizmente desta vez não houve vítima, mas o medo ainda era grande.

O comandante solicitou um pouso de emergência no aeroporto de Bordeaux, na França, onde as autoridades aeroportuárias enviaram para a pista uma ambulância com um médico reanimador. Segundo reconstruções preliminares, sete pessoas, todas de nacionalidade inglesa, participaram na luta. O voo deveria chegar a Lanzarote, mas foi forçado a desviar para Portugal.

A Ryanair ainda não emitiu uma declaração oficial sobre este incidente. No entanto, este é o segundo acidente em poucos dias que afeta os voos da empresa, levantando preocupações sobre a segurança e o controlo a bordo das suas aeronaves.