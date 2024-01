Katerina Balivo fica apavorada com Lisi, filho de Verna: “O que você fez com as coisas da sua mãe?” | Pânico no estúdio

Katerina Balivo ficou mais chocada do que nunca. O filho de Verna deixou Lizzy sem palavras: “O que você fez com as coisas da mãe?”

Katerina Balivo Não, ele não conseguia acreditar no que ouvia. Ela pensou ter ouvido errado. Mais tarde, ele acreditou que era uma piadapor mais amargo e, em alguns aspectos, muito amargo É difícil aceitar. No entanto, não foi apenas bom; a verdadepara. Ela não sabia mais o que dizer Ela não tinha certeza se deveria chorar ou rir.

No estúdio por alguns momentos A geada caiu Mesmo em casa, pelo que podemos ler nas redes sociais, muitos telespectadores ficaram chocados. O que ele admitiu francamente, e também com um sorriso encantador e desarmante, Filho de Verna Lizzie Isso é loucura. certamente Muitos fãs da atriz ficarão chocados.

Você fez a história do cinema em nosso país e além Ela também se dedicou muito à ficção. Mulher bonita, elegante e sofisticada, soube atingir em pouco tempo o coração pulsante do grande público. E eles são Insiders Eles literalmente a adoravam. Portanto, este último também será Eles ficaram muito tristes ao ouvir isso Certas coisas.

Katerina Balivo tem pavor do filho de Verna, Lisi

No entanto, é algo que não pertence à era moderna, mas sim ao passado, que permaneceu oculto até recentemente. Então podemos dizer que A A hora certaO programa teve um retorno Apresentado pela Campânia Isso aconteceu na tarde da Rai 1 Um colherembora seja certamente muito amargo.

Alguns, tendo testemunhado tudo, acreditaram antes mesmo de fazê-lo Comece a entrevista Acreditava-se que ele espalhava a notícia mesmo que o homem quando a revelasse parecesse demais Envergonhado e até em dificuldade. Ainda mais importante é fazer isso primeiro Reconhecimento Não foi ele, foi seu filho, e talvez por ser tão jovem, ele não percebeu que tinha feito isso erro.

O que ele fez com as “coisas da mãe”?

“ Derreti todos os troféus de ouro da minha mãe para fazer um colar“, ele confirmou Corrado Pechéfilho do excepcional Verna Decompor. O que você faz com isso depois disso? Colar para dar de presente lindo Desde então. Catarina Ela revirou os olhos e ficou sem palavras por alguns momentos. Mais tarde ele perguntou: “O que você fez com as coisas da mãe?”só para ter certeza de que entendi corretamente.

Se ele fez isso foi por muita coisa, ele emocionou-se Eles estavam lá em casa sem fazer nada. Naquele momento ela mandou um sorriso Um clipe em que falaram sobre o artistaE assim é o seu próprio Ele ganhou muitos prêmios O que certamente, como muitos fãs sussurravam, não merecia um final tão triste.