Quando viajamos para fora do nosso país, ficamos entusiasmados em descobrir novos costumes e tradições. Cada lugar do mundo tem características únicas que fazem das viagens uma descoberta constante. Hoje queremos falar sobre uma das características que choca os turistas italianos quando viajam para o exterior, e que muitas vezes causa alguns pequenos choques. A forma como as casas de banho funcionam não é a mesma em todo o mundo, nem mesmo em toda a Europa, por isso, quando viajamos, devemos estar preparados para todas as eventualidades. Hoje vamos explicar porque é que nestes países europeus não podemos deitar papel na sanita depois de terminar o nosso trabalho.

Quando o sistema de esgoto não é padrão

Nós, italianos, estamos bastante acostumados com o conforto de nossas casas. Quando vamos ao banheiro temos todas as comodidades, podemos facilmente jogar o papel higiênico no vaso sanitário e quase não haverá problemas. Celulose Na verdade, a composição do papel higiênico se dissolve na água depois de alguns dias e, portanto, é totalmente biodegradável.

A situação não é a mesma em todo o lado; na verdade, em alguns países, por diversas razões, o papel higiénico não pode ser descarregado na sanita. As razões para esta diferença podem ser encontradas nas dimensões dos esgotos. Os tubos de escape não são iguais em todos os lugares, mas têm tamanhos diferentes. Quando esses itens são menores, o papel pode criar entupimentos e obstruir as instalações sanitárias.

Nestes países europeus não se pode deitar papel higiénico na sanita e a razão é surpreendente

Quem já viajou pelo Sudeste Asiático e pela América Latina sabe que quando estamos nesses lugares sempre encontramos uma cestinha para colocar o papel sujo. No entanto, poucas pessoas sabem que a situação é muito semelhante mesmo em alguns países europeus que ficam a poucos passos de Itália, onde vamos de férias. Este é efectivamente o caso dos Balcãs, da Grécia, da Turquia e das Repúblicas Bálticas. Estejamos em algum lugar fora do caminho ou em um local turístico, é muito provável que o papel higiênico não possa ser jogado no vaso sanitário. Em alguns casos esta informação é comunicada, mas noutros casos não o é e é considerada um dado adquirido.

Se quisermos evitar incidentes embaraçosos, devemos primeiro nos informar e seguir as instruções do país em que residimos.

