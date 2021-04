Benevi fala sobre o julgamento de Kobani contra a oposição curda

Adnkronos

Toque de recolher, Conte com Lita x Salvini: Gilorossi desafiou a Liga

Enrico Leta primeiro, depois Giuseppe Conte. Um duplo movimento com um objetivo: Matteo Salvini. Para o secretário democrata, “transcendeu o debate político normal”. O ex-primeiro-ministro define a posição da Liga como “intimidante” e “intolerável”. Seja dentro ou fora, é a linha que une o retorno do eixo “amarelo e vermelho” na maior parte de Mario Draghi. Os dois, Lita e Conte, muitas vezes se ouvem e hoje o desafio que o líder Carroccio enfrenta está consubstanciado em um ponto: a agenda do Fdi sobre o toque de recolher. O que a liga fará no tribunal? É uma “provocação” de Lita e Conte. “Eu vi que Salvini está fazendo campanha – como diz Lita na Radio Imagina – que vai além do debate político legítimo e normal. Quando você requer uma decisão tomada pelo governo e você faz parte dela, então acontece que Meloni a leva a sério e agora vamos ver o que o Salvini vai fazer … ”. Conte dirige-se à delegação do governo da Liga: “O que farão os ministros da Liga agora? Eles farão fila para assinar a iniciativa de propaganda anti-toque de recolher lançada ontem pelo líder de seu partido ou ele se distanciará?” Lita e Conte “explodem” a competição interna pela direita de centro. A proposta do Fdi sobre um toque de recolher, como a moção para desconfiar do ministro Roberto Speranza, coloca a Liga em apuros com um apelo implícito para passar das palavras à ação. Tensões confirmadas pelo Secretário do PDP e ex-primeiro-ministro agindo em harmonia. Hoje, em plástico, ele indica uma promoção na possível frente comum em que Nasiri está trabalhando à luz das políticas administrativas e administrativas. Quando você está no governo – diz Lita – os discursos que você faz têm consequências e as palavras devem seguir os fatos. Ontem quando eu disse: “Ou você está no governo ou é da oposição”, eu disse algo na minha opinião relacionado ao qualidade do trabalho que temos que fazer juntos durante os dois anos Conte se move na linha: “Usar o próprio site para coletar privilégios e benefícios, evitando encargos e responsabilidades, é tão fácil quanto injusto e falso” e “insuportável no no meio da pandemia para fingir que se opõe a cidadãos montados ao mesmo tempo. Estabelecer-se confortavelmente à frente de ministérios importantes e sentar-se entre as cadeiras da maioria para ganhar vantagens, fixar medalhas e plantar bandeiras. ”O ex-primeiro-ministro também falou sobre o toque de recolher aos 22, afirmando “confiança na revisão” o mais rápido possível, assim que os dados permitirem. Uma forma de desarmar a “narrativa” entre abridores e batedores de pênaltis. “O coordenador dos prefeitos, Matteo Ricci”, disse ao “Repubblica “:” Salvini não liga para o toque de recolher, a única coisa que lhe interessa, que ele teme, é Meloni. ” Mas o governo errou ao se comunicar: tinha que deixar claro que demoraria quinze dias para tomar mais cuidado para não desistir dos esforços feitos até agora, e aí o limite das 22h será reajustado. ”Salvini-No À noite, respondeu o líder da Liga. A questão é uma: Mas será que Lita e Conte que ameaçam e insultam, eles confiam nos italianos ou não? – disse Salvini – Podemos dar às mulheres e aos homens a liberdade de sair e trabalhar dia e noite, pelo menos nas zonas amarelas e sob controlo, ou mantemos todos em casa indefinidamente? Não aos toques de recolher, sim à saúde, ao trabalho e à liberdade. Eu confio nos italianos. ”A Liga não pretende abandonar o toque de recolher. Ele está trabalhando, segundo fontes da Via Bellerio, para“ cancelar ”o MDL. Amanhã à tarde no corredor, na sala, a agenda que Fdi submetida à Covid vai será examinada a DL, que será votada após a votação das comunicações do primeiro-ministro Mario Draghi sobre o plano de recuperação. O que fará Caruccio? O partido de Salvini, segundo as mesmas fontes, é favorável à ideia de que nada pode ser retirado do No entanto, em qualquer caso, a universidade quer primeiro Ler o texto da agenda e depois decidir o que fazer.