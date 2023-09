Badalucco, esta é a 50ª edição do Festival Stockfish

Badalucco. Nos dias 16 e 17 de setembro de 2023, o número de participantes no Badalucco Stockfish Festival (Imperia) chega a 50+1. Uma fórmula que homenageia o novo curso Stoccalucco iniciado há um ano e que privilegia a coordenação de dois dias entre gastronomia, tradição e território. A organização vê a Pro Loco e o município de Badalucco lado a lado e com um grande campeão: “Stocafissu a Balcogna” (peixe à moda de Badalucco): 3 quintais do precioso peixe norueguês que serão processados, cozidos e distribuídos por 60 voluntários da Pro Loco .

Sábado, 16 de setembro

No primeiro dia haverá alguns eventos paralelos organizados pela Câmara Municipal de Badalucco. A Piazza Umberto Eco afirma-se como palco de encontros culturais e momentos de crescimento da cidade: às 17 horas será apresentado o projeto do futuro Museu Arqueológico da Ligúria Mary Crofoot. À noite, a partir das 20h00, jantar de gala. Um contexto previsto para promover o diálogo interinstitucional sobre o peixe Badalucci e a gastronomia local. Especificamente para a vertente culinária, confirma-se novamente este ano a prestigiada parceria com o Instituto E.Ruffini – D.Aicardi, que disponibilizará os alunos para um projeto de rotação de trabalho escolar com jovens envolvidos tanto na hotelaria como como staff de quarto. Às 21h, a noite musical terá início na Piazza Marconi com o “Divina Show”, um espetáculo de 360 ​​graus que levará o público a uma viagem pelas músicas disco dos anos 70.

Domingo, 17 de setembro

Domingo será dia de degustação de peixe. Às 10h30, a cidade será atravessada pelas notas da orquestra Santa Cecília. Às 11h00, está prevista a realização de uma tradicional cerimónia de inauguração, na presença das autoridades locais e de um representante da Embaixada Real da Noruega. A distribuição dos peixes começará imediatamente em seguida.

Estes são os pontos do centro da cidade onde você pode saborear a receita típica do molho Badalucci:

Praça Marconi

– Piazza Umberto Eco (será criada também uma esquina de comida de rua com o restaurante Umami e o Birrificio Nadir)

– Praça Gaetano Rudi

O serviço gratuito será feito com três ônibus ativos durante todo o dia. As pessoas poderão chegar a Badalucco a partir da estação ferroviária de Taggia e retornar quando quiserem. Além disso, será colocada em funcionamento uma terceira viatura que circulará entre os limites da cidade (Oxentina e Montalto), destinada a quem ainda pretende deslocar-se em automóvel próprio.

Eventos e atividades paralelas

Como resultado natural da festa, não faltarão atividades e animação. Na Praça da Sé haverá mercado de produtos artesanais durante todo o domingo, e no campo desportivo haverá jogos insufláveis ​​para as crianças. Na Galeria de Arte (perto do município) será possível visitar “A Experiência Emocional de Narciso” de Christian de Fraya. Às 17h, na Piazza Cathedral, visita guiada gratuita para descobrir Badalucco com Raffaella Asdente. Quanto à música, no domingo, a partir das 14h30, as praças ganharão vida com diferentes propostas: a dupla Berben estará presente na Piazza Umberto Eco; Fabio Casanova estará na corte de Gaetano Rudi; Na Piazza Duomo, a dupla Pan e Pomata. A Piazza Marconi será, por tradição, o palco principal do entretenimento da tarde. Começaremos com um DJ set com Aka Tex, intercalado com a esquete Show Giris do Evento Ad Astra. A partir das 18h continuamos a noite de dança com a Orquestra Luca Canali Show e, finalmente, às 23h30 um encontro musical de Nicholas Diplano, também conhecido como Feet Dj.

dados

“Será a edição 50+1, porque pareceu oportuno homenagear a edição que distinguiu a mudança do nosso evento por excelência. – ele está nos contando Mauro Panizzi, Head Pro Loco em Badalucco – Não esqueçamos que o Festival Stockfish regressou no ano passado, após o hiato que testemunhou durante os anos de emergência pandémica. Foi um grande desafio vencido pelos voluntários e por toda a comunidade de Badalucco que acolheu com orgulho e alegria o regresso da querida festa. Foram dois dias intensos e cheios de momentos que enriqueceram o nosso querido festival com conteúdos de alta qualidade. Foi um novo curso que gostamos e amamos. Seguimos em frente com satisfação e sobretudo com o objetivo de honrar a nossa receita, a nossa tradição, a nossa história e toda Badalucco».

“A grande novidade deste ano é definitivamente o local que acompanhará o evento. Conseguimos dar ao Stockfish Festival um novo local – apontando para Mateo OrengoPrefeito Badalucco – No ano passado as obras ainda estavam em curso, e é verdade que ainda há muito por fazer e esta abertura será um primeiro passo se quisermos “mais” para a conclusão da obra. Como sempre idealizámos, o nosso querido festival deverá ser também um promotor da imagem do Badalucco e não apenas ligado aos dias do evento. É também por isso que, de facto, nós, como gestão, partilhamos projetos com empresas que partilham connosco uma história relacionada com o pescado. Tem sido a relação mais natural com os noruegueses e, nos últimos anos, também nos aventuramos em Portugal e nas Marcas. É um aspecto que, mesmo no futuro e para o bem do país, estamos convencidos de que não deve ser subestimado, mas sim ampliado e fortalecido através do intercâmbio mútuo entre comunidades.».

Números do festival

– 3 quintais de caldo de peixe (seco, vindo da Noruega: ou quintal molhado), = 1 quintal de azeite virgem extra;

– 60 voluntários Pro Loco:

– Espera-se a participação de mais de 2.000 pessoas;

– Todas as instalações de alojamento em Badalucco foram vendidas há algum tempo; – 3 pontos de distribuição;

– 8 shows musicais e mais;

– Uma apresentação de projeto;

– Um jantar;

– 1 área infantil

– 1 mercado de artesanato;

– Um cantinho dedicado à comida de rua com extensão de 0 km;

– 3 ônibus gratuitos;

– 1 galeria de arte.

A preparação do “Stoccafisso alla Badalucchese” que será distribuído no domingo, 17 de setembro de 2023, no Festival do Stockfish de Badalucco, é um “ritual” que envolve toda a comunidade. Tudo começa com a chegada de valiosos peixes noruegueses a Badalucco. Este ano foram entregues 3 quintais de peixe seco. Chega em sacos de juta de 50 kg cada. A preparação, realizada pela Pro Loco em Badalucco, começa com o corte do caldo de peixe LIA. Uma vez porcionados os peixes, eles serão colocados em tanques de trabalho onde permanecerão embebidos em água fria corrente por 5 dias. No quinto dia, sexta-feira, iniciaremos a limpeza a frio. No sábado de manhã, o peixe será fervido por pelo menos 10 minutos e limpo ainda quente com detergente. Remova ossos e pele. Poucas horas depois, no sábado à noite, os peixes serão colocados de forma organizada dentro de 5 caldeirões de cobre. Neste ponto começará a cozinhar com azeite virgem extra, alho, salsa, cogumelos secos, anchovas, caroços, pinhões e vinho branco. Tempo de cozimento? Pelo menos 8 horas. No dia seguinte, domingo, as panelas serão transportadas para os três pontos de distribuição no centro da cidade, onde o peixe será porcionado fisicamente, misturado ao molho e distribuído.