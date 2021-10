Ronconi e o tempo ao vivo

Todo verão, jovens artistas de teatro e professores reconhecidos se encontram nas Colinas da Úmbria para questionar seu trabalho em nome de Luca Ronconi. Acontece no Centro Teatral Santa Cristina, fundado por Ronconi e Roberta Carlotto. A obra deste verão conta a história de Fabio Condimi, diretor nascido em 1988, formado pela Academia de Arte Dramática Silvio D’Amico em 2015, durante vários anos como assistente de Giorgio Barberio Corsetti, autor de performances baseadas em textos de Pasolini e citações de Jacob von Günten por Robert Walser Who filosofia boudoir Marquês de Sade; Também participou do projeto oceano Índico Teatro di Roma. A meio caminho entre o diário pessoal e a crítica de estudo, o texto revisita a experiência de estudo para a escola e oferece uma perspectiva sobre os horizontes do pensamento para uma jovem diretora.

Não conhecia Luca Roncone pessoalmente, mas li que entre os livros que ele recomendou, nas raras ocasiões em que tentou fornecer links ou referências teóricas sobre sua obra, segundo (além Curso de lingüística geral De Saussure e Ali memória do Presidente Schreiber) Artigo oportuno, sobre a percepção que temos dele e seu profundo mistério. O livro é tempo ao vivo por Eugene Minkowski (Enaudi). Passei três semanas no Santa Cristina Theatre Center este ano, e sentindo a necessidade de voltar e falar sobre aquele período, pensei no livro de Minkowski. Isso porque em Santa Cristina percebi a importância de pensar no tempo que Ronconi implementa em sua obra teatral e educacional. Toda a sua obra pode ser lida como uma investigação súbita, desesperada, aventureira do tempo (em relação constante com o espaço e as palavras) e em Santa Cristina sentimo-nos atraídos para o centro desta investigação mesmo agora que Ronconi não existe. É mais.

Minkowski, no início de seu artigo, cita o caso de um homem “sofrendo de esquizofrenia”, que disparou pistolas contra seu relógio para matar, ao menos simbolicamente, seu pior inimigo, o Tempo. O tempo pode ser um grande inimigo, especialmente quando se trata de tempos de produção teatral e sua necessidade de embalar constantemente seus produtos de entretenimento. Quando os tempos “corretos” não são respeitados, quando o artista subtrai seu trabalho da ideia predominante e pré-embalada a hora certa (tanto em termos de produção como de duração da ação) sentimos uma sensação de confusão, mas também uma emoção profunda. Penso nos filmes Bella Tar ou Roy Anderson e Ronconi Theatre que pacientemente e meticulosamente transformaram o formato do show.

Fabio Condemi.

O Centro Teatral Santa Cristina, situado na zona rural entre Gubbio e Perugia, nasceu dessa vontade de fugir das bases de produção dos teatros que procurava, escreve Roberta Carlotto (que fundou o centro há vinte anos com Ronconi e agora o dirige) : “Um espaço de liberdade: um lugar de desenho e estudo.” E mesmo de produção, onde é possível trabalhar de formas e às vezes que seriam impossíveis de aplicar em outro lugar. ”

Ela manteve um diário em Santa Cristina. Desde o verão de 2015, o centro deu continuidade às suas atividades para que o legado artístico de Ronconi não se dispersasse, por isso este ano fui chamado para fazer parte de um grupo de trabalho sob a supervisão de três professores que ali teriam lecionado e residido desde julho. 28 a agosto. 13. Na manhã do dia 28 de julho, embarco no trem que me levará de Roma Termini a Perugia Ponte San Giovanni (a estação mais próxima do centro do teatro, de lá de carro). Na minha frente está um homem com uma camisa clara e cabelos desgrenhados. Este é Pier Lorenzo Pisano e será meu colega de quarto enquanto eu continuar estudando.

Quanto ao grupo de trabalho, a ideia (nova em relação às edições anteriores) é formar um grupo de jovens profissionais e reunir diretores, atores e dramaturgos para se questionarem sobre diferentes temas e palavras-chave (direção, repertório, palavra, peça etc.) .

Os treze participantes do Summer School 2021 foram os diretores Giulia Odeto, Silvia Ragon e Anna, os dramaturgos Pier Lorenzo Pisano e Nalini Fedola Motosami, os atores Catherine Bertone, Gabriel Brunelli, Giulia Mazzarino, Lorenzo Barotto, Gabriel Português, Federica Rossellini Valentini e Isaco Venturini.

Para chegar ao centro do teatro tomamos vários caminhos de terra, contornamos um riacho, cruzamos campos de girassóis e trigos, e em pouco tempo chegamos à grande casa de campo que foi reformada e convertida por Ronconi em um centro de estudo e produção. A primeira reunião é na sala onde todos comemos juntos. Depois nos mudaremos para outra sala, que será onde estudaremos e trabalharemos nas próximas semanas. Estamos sentados ao redor de uma grande mesa no meio da sala, e Roberta Carlotto, Oliviero Ponte di Pino e Carmelo Revici fazem discursos introdutórios.

Roberta Carlotto fala sobre a necessidade de seguir em frente pensando no trabalho de Ronconi, “recomeçar sem perder a memória”. O tema dos Three Masters Led Paths deste ano será o teatro que vem da palavra e não necessariamente o teatral. Ronconi nos ensinou que tudo pode se tornar uma questão de representação: em sua carreira distorceu e enriqueceu o repertório tradicional de teatros, cartas, poemas, ensaios e romances em constante diálogo com as formas de escrever.

Fabio Condemi.

Durante nossos cinco dias juntos, Rifici nos convida a estudar e analisar textos comparando Heiner Müller a Ésquilo. O fio vermelho da obra de Revici é o mito fundacional, ou seja, a origem do texto por meio da revelação do bode expiatório. Graças à intrusão nas leituras críticas de René Girard e à presença do professor Francesco Fiorentino, tradutor e especialista em teatro alemão contemporâneo, Refsi realiza um trabalho cuidadoso com o grupo com o objetivo de compreender as relações entre linguagem, violência e poder. pontos entre a escrita clássica e a escrita pós-moderna, na reescrita das tragédias gregas por Muller.

O encontro com Francesco Fiorentino é cheio de ideias e, sem planejá-lo, faz uma ponte entre o trabalho de Carmelo Refsi e o trabalho da semana seguinte com Michela Lucenti.

Hoje em dia eu percebo (como Jacob von Günten em Walser) que com o tempo, a dimensão coletiva de Santa Cristina se torna o aspecto mais bonito de nossa experiência. Nesta convivência sente-se a virtuosa Tuba Ronkoni: um lugar onde se desaparece um pouco como indivíduos e se encontra como gente que se procura e se interroga.

De 3 a 7 de agosto, o grupo conhece Michela Lucenti, cercada por seu assistente, Maurizio Camelli. Após um aquecimento muscular ligando a respiração ao movimento e à emissão sonora, a coreógrafa chama a atenção do grupo para alguns temas básicos: o surgimento da intenção a partir do movimento, a relação mútua, o espaço e o ritmo.

Durante os meus dias com Michela Lucenti (e graças ao trabalho feito com ela) percebi cada vez mais claramente que o grupo de trabalho é realmente novo. A sensação é que as categorias em que caímos facilmente se desfazem para encontrar um novo equilíbrio a cada vez. Não pela retórica de fazer de tudo um pouco, mas pela necessidade íntima de uma visão mais ampla (sobre o drama, a escrita e o teatro). Essa necessidade de questionar a representação em todos os seus aspectos sem permanecer fechada em seu próprio setor nos une. Claro que não é fácil seguir trilhas não marcadas, porque você está tateando seu caminho, o terreno é desconhecido e corre o risco de deslizamentos e deslizamentos constantes, mas acho que essa investigação teimosa de sinais teatrais em sua constante mistura e fusão também é o único caminho a percorrer agora.

8 e 9 de agosto são dois dias letivos. A princípio encontramos Oliviero Ponte di Pino, que partiu de um de seus escritos intitulado Bombeiros e vândalos de incêndio. A eterna crise da tendência italiana, nos convida a iniciar uma discussão sobre a história e o destino da direção (especialmente na Itália). As perguntas são muitas e os métodos também podem ser seguidos. A discussão que surge é muito interessante e muitas vezes penso nisso novamente. No dia seguinte, Giovanni Agosti chegou a Santa Cristina para falar conosco (em concordância com Malusti) sobre Roberto Longhi e como seu personagem mudou nossa maneira de ver a arte (pense Caravaggio) e influenciou a escrita de autores como, entre outros, Gadda, Testori e Pasolini (que escreveu That Longhi acendeu nele um verdadeiro choque simbólico). Nos últimos dias, sob a orientação de Walter Malusti, estamos enfrentando A questão da linguagem e da linguagem como corpo. Estes são dias intensos em que lemos muito: enfadonhoE orgia e a Declaração de um novo teatro por Pier Paolo Pasolini; Alguns trechos de Macbetu, a partir de ampelto Baseado em Cleopatra por Giovanni Testori; as primeiras páginas de Eros e Priapo de Carlo Emilio Jada; quem cortou O estupro de Lucrécia por William Shakespeare; Alguns versosgrande incêndio Para Dante (Canção de Ulisses). A grande variedade dessas leituras às vezes deixa você tonto, mas também causa tumulto na língua que Malusti fala. A linguagem volta a se tornar corpo, voz e voz e, ao perder sua função puramente comunicativa, recupera sua dimensão ambígua e perturbadora.

Fabio Condemi.

Tenho lido muito nos últimos dias em Santa Cristina, principalmente livros sobre Ronconi.

Deitada na cama do meu quarto, a janela está aberta e o som dos grilos enchendo o quarto, eu procuro em desordem. Guia de currículo (feltrinelli):

Para outros, o teatro pode ser, de vez em quando, o centro do mundo, uma arena na qual se luta pelas próprias ideias, o espelho da realidade que nos rodeia. […] Para mim, o teatro é antes uma parte de algo, um vislumbre, outro lugar. […] O que ali se apresenta não é necessariamente mostrado na íntegra, mas pode se expressar em parte, de acordo com a ideia da forma teatral mais intimamente relacionada a ela: uma entidade que transcende ou escapa em qualquer caso do controle direto de qualquer espectador. Um mapa para descobrir, um espaço em construção. ”

Também sobre Ronconi e seus pensamentos, sinto que só consigo ver um vislumbre. Estou rodeado por seus livros em um lugar que é muito importante para ele, leio seus escritos, mas sinto que ele ainda me foge toda vez que penso que tenho uma visão maior de como ele pensa sobre a vida e o teatro. Tenho que admitir que é uma sensação frustrante e divertida ao mesmo tempo.

Eu também quero estar com outras pessoas. Começou a chover na última noite que passamos juntos e nosso humor ficou ainda mais triste. Conversamos um pouco menos do que outras noites e nos sentamos, relaxamos e observamos as colinas até tarde da noite. Antes de dormir li, por acaso, o texto de Roberta Carlotto e Oliviero Ponte de Pino para apresentar o livro. direção, palavra, utopia (Quodlibet) E parece uma boa maneira de dizer adeus a este lugar:

Qual é o futuro da utopia teatral de Santa Cristina? É o que nos perguntamos depois da morte de Luca Ronconi: se podemos permanecer fiéis à sua visão artística, mas também intelectual, fazendo dela um diálogo com o presente, a partir de um lugar especial e rico em memórias.