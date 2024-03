Portugal – Estreia “Dom Bosco o Musical” em homenagem ao fundador dos Salesianos e patrono desta Jornada Mundial da Juventude

(ANS – Lisboa) – No primeiro dia da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa 2023, “Dom Bosco”, performance dos Salesianos em Lisboa, foi apresentada pela primeira vez no Festival da Juventude.

No dia 31 de julho, padre Ángel Fernández Artem, Chefe do Dicastério Salesiano, participou da formação, acompanhado por alguns salesianos da comunidade regional e familiares dos elencos.

Por fim, o décimo sucessor de Dom Bosco subiu ao palco para falar aos jovens e a toda a equipe. Depois de elogiar a qualidade da música e do show, alguns heróis brincaram. Dom A.F. Artime manifestou ainda o agradecimento geral pelas “muitas horas” de ensaios, que resultaram numa “apresentação de grande qualidade” e “fiel aos factos históricos”.

A equipa comercial de Lisboa apresenta o musical Dom Bosco no Salão Oceanus do Casino de Lisboa, no Expo Park. A entrada é gratuita e a entrada no salão é gratuita para os peregrinos que possam deslocar-se pela rede de metro até à Estação do Oriente, linha vermelha.

“Dom Bosco o Musical” é uma adaptação do original italiano “Dom Bosco o Musical”, com libreto de Renato Baigioli e Piero Castellacci e música de Alessandro Alessioni e Achille Oliva, e é uma homenagem ao sacerdote a quem dedicou toda a sua vida. vida. Para jovens órfãos e desfavorecidos.

São João Bosco (1815-1888), fundador dos Salesianos e patrono da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, escolheu como programa de vida “Da mihi animas, cetera tolle” (Da mihi animas, cetera tolle).Dê-me as almas e leve o resto). Para eles, o trabalho se baseia em três pilares: razão, religião e bondade.

Ao longo de uma hora e meia, o público é convidado a viajar pelos momentos mais importantes da vida do Santo de Turim, “pai e mestre dos jovens”, como o descreveu São João Paulo II.

Sob a direção artística e coreográfica da Professora Ana de Moraes e a direção musical do Professor Luis Pereira, o musical conta com cerca de 30 jovens atores. “A Música de Dom Bosco” será apresentado em português com legendas em inglês para um público global.

“Dom Bosco o Musical” estreará no dia 1º de agosto, às 21h30, e será repetido no dia 2 de agosto, às 19h; 3 e 4 de agosto, às 21h.