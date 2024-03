“O rap entre Shakespeare e William Golding” – Corriere.it

para Marta Plumi Tripodi

O cantor (nome verdadeiro Francesco Stasi, 23 anos) está no topo das paradas de álbuns: denúncia social com referências cultas.

“Gostaria de me apresentar através da música, não das palavras”, diz Kid Yogi (Francesco Stassi, 23). Seu cartão de visita é o segundo álbum, The Names of the Devil, que está destinado a chamar a atenção. Um álbum de rap, que por isso agrada aos muito jovens (não é por acaso que estreou em primeiro lugar nas tabelas Fimi/Gfk), mas é muito mais complexo do que aqueles a que estamos habituados recentemente, o que também o torna apreciado pelos adultos, bem como cantores.Seus rappers favoritos, todos declarando ser seus fãs. Muitos deles também são seus convidados: de Tidoa a Sfera Ebasta, de Ernia a Guillier. A ideia vem de O Senhor das Moscas, de William Golding, cujo título é um dos muitos títulos de Satanás: comecei a pensar no fato de que cada um deles trai uma ideia diferente de memórias do mal.

Assim nasceu uma série de canções simbólicas: O Anticristo, a cabra de três cabeças, Eva, mas também o inimigo, o dinheiro e até Elva, porque se nascemos e crescemos na província de Taranto, o inferno também é sinónimo de poluição. Kid Yogi explica que o álbum examina tudo o que preocupa o ser humano. Há muita decepção e pouca positividade. Há também muitas citações literárias bem fundamentadas: Mestre e Margarita de Bulgakov, Otelo, Jack London, Hegel. Já através de seu trabalho anterior de 2022, The Globe (como Shakespeare's Theatre), ele demonstrou grande interesse pelo assunto. READ Harry, que é seu verdadeiro pai. Mensagens secretas aparecem

Na escola, Yugi não é o melhor da turmaEle não gosta de ler, então ouve rap distraidamente durante o intervalo. Mas na oitava série seu avô lhe deu o romance Crime e Castigo e ele começou a desenvolver uma paixão por romances. Meus favoritos também são “O Duplo”, de Dostoiévski, e “As Aventuras de Gordon Pym”, de Edgar Allan Poe. Ele prefere obras do século XIX às mais recentes. Este tipo de literatura oferece uma análise muito contemporânea do psiquismo: num romance do século XIX há muito mais a aprender do que num romance do ano de 2024. A pessoa não mudou, o contexto mudou. E responde a quem pensa que o rap é uma música tacanha e ignorante: um género muito multifacetado. Na América, há rappers que ganharam o Prêmio Pulitzer, como Kendrick Lamar; Ainda não aconteceu na Itália, mas Caparizza e Marrakech ganharam a placa Tinco e muito mais.

Kid Yugi escolheu ficar e morar em Masafra, a pequena aldeia da província de Taranto onde nasceu e cresceu. Todas as minhas emoções estão lá. Gosto de viver a vida de um caipira de 20 anos, mesmo que não haja nenhuma piada interessante. Perceba que o sucesso não é tudo. A princípio pensei que ao realizar o meu sonho de criar música encontraria a felicidade, mas depois percebi que ela deve ser procurada dentro de nós. Com a fama, as preocupações aumentam e não diminuem. Optou também por continuar a falar da sua terra, mesmo com canções de denúncia como Elva, o que vai contra a tendência em comparação com muitos colegas que optam por não abordar temas polémicos. O rap sempre abordou esses temas, principalmente quando se trata de experiência pessoal, é onde moro e falar sobre isso me pareceu adequado. Tema quente, há pessoas perdendo a vida. Não uma guerra do outro lado do mundo, mas uma matança silenciosa que vem acontecendo desde a década de 1970. Fiquei um pouco assustado com a ideia de escrever uma música como essa, mas em alguns casos é preciso ter coragem. READ Videogames na Itália: vamos dissipar os mitos dos jogos

Corriere della Sera também Whatsapp. Adequado Clique aqui Inscreva-se no canal para receber sempre as últimas novidades.