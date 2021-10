Belen Rodriguez com bolsas luxuosas, seguidores: “Burina!”

mordida de víbora

Adequado para esta ocasião

Tudo pode ser dito sobre Belen RodriguezNo entanto, ele não sabe como atrair a atenção e obter comentários dos seguidores. De fotos sensuais em lingerie a momentos de intimidade com Antonino Spinalbes, dai lança seu próprio negócio abraço Santiago NS Luna MaroCada postagem sua acende as fantasias dos fãs. Até mesmo uma foto de sua mala, que foi jogada lá quase por acidente, está gerando uma torrente de comentários. Porém, nem todos são bons, longe disso.

A partir de cerca de € 20.000 em bolsas

Vamos em ordem. Partida para um destino desconhecido, Belen Rodriguez Ela postou uma foto de sua bagagem no Instagram. É um carrinho Louis Vuitton De um monograma a um custo de € 3.050,00 e uma bolsa Birkin a partir de HermesO valor não pode ser facilmente determinado, mas podemos afirmar com segurança que não é inferior a 15 mil euros. Ele escreveu sucintamente “Viagem”, mas afinal não há necessidade de outras palavras: a imagem fala por si.

Leia também >>>Belen Rodriguez, quanto custa um Birkin Hermes? <<

Comentários do seguidor

Seguidores gostaram de malas de viagem. Belen Rodriguez. A maioria, entretanto, não é positiva. Se alguém admirava o bom gosto, a elegância, a elegância e até o luxo de sua escolha, deve-se dizer que muitos a atacaram por exibir desnecessariamente sua riqueza.

“Purina”Eles dizem em termos inequívocos. “Um tapa na cara da pobreza – Alguém me explica o significado desta imagem – Buffona enriquecida – Pense em quem não aguenta – Você acabou de se gabar… “Eles trovejaram, mas sem obter resposta.

A paixão de Belen Rodriguez por bolsas de luxo

Afinal, no entanto, há pouco para se surpreender. quem – qual Belen Rodriguez Ele era um verdadeiro fã de bolsas de luxo, já que definitivamente não é nada novo (também conversamos sobre isso Quem é o) Acima de tudo, opta por modelos icónicos e vintage, sem poupar despesas. ChanelE Bottega VenetaE fendiE Valentino… Nenhuma das melhores marcas sobrevive à sua rede. E então ele nunca perde a oportunidade de se exibir sobre eles no dia a dia e, claro, nas redes sociais. Você fotografa e depois publica com orgulho, com certeza impressionará.

Os seguidores podem criticar o quanto quiserem, mas não vale a pena responder: talvez ela esteja muito ocupada escolhendo uma nova bolsa …

Postagens Relacionadas