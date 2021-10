O outubro violento do mundo dos esportes ESPN no Star +

Quem é ele realmente? estrela + assinanteThe Walt Disney Company, o serviço de transmissão de entretenimento e esportes para adultos do ano novo, já está olhando para o calendário com essa sensação de expectativa.

Um fã de esportes não poderia estar mais … certo! Afinal, o mês de outubro traz consigo um cardápio imperdível, que começa com um cardápio clássico bem pesado e digno do topo da mesa em Liga Premiada.

Liverpool x Manchester City

Antes de nos despedirmos de mais uma data da FIFA, é Liga Premiada Seu líder será determinado: domingo, 13:00, Liverpool NS Manchester Duelo na beira da mesa – russo Hoje, temos um ponto Cidadãos. E você segue tudo Sim, ESPN é Star +.

24/10: A Terra vai parar

Isto não é um exagero. No dia 24 de outubro, domingo, ele dedicou três duelos para quebrar a linha da camisa do futebol mundial.

Barcelona x Real Madrid

Uma certeza: Camp Nou se moverá para acompanhar o primeiro clássico este capítulo. Vai ser um misto de sentimentos, afinal será o primeiro Barcelona X real Madrid A dramática partida de Lionel Messi

Manchester United x Liverpool

Simplesmente os maiores clássicos do futebol inglês: Manchester United Do português Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes vão medir a força contra eles Liverpool Klopp, Salah e Firmino.

Messi e Neymar vs. Gerson “Fabo”

Um dos encontros mais esperados em Campeonato francês: capo Paris Saint-Germain ainda ou Jogos Olímpicos de MarselhaQue inclui o ex-jogador flamengo Gerson como um dos jogadores mais importantes e Jorge Sampaoli no banco.

O retorno da NBA: A bola laranja vai subir!

A espera acabou e a maior liga de basquete do mundo está de volta Sim, ESPN é Star +. Banners Nos primeiros dias de outubro, você já pode conferir os jogos da pré-temporada.

O amante do esporte segue o início da temporada regular a partir do dia 20 com direito a dois ciclos: celtas de Boston X Knicks de Nova York NS Denver Nuggets X Finice sozinho. No dia seguinte, dois candidatos entraram no tribunal: S Brooklyn Networks ainda ou Philadelphia 76ers e a Los Angeles LakersLeBron James, em frente ao Suns.

Tempestade humana da NFL

que seguiram as primeiras semanas de NFL Já reparei que não é fácil indicar um favorito no título. As partidas foram decididas na prorrogação, voltas e reviravoltas até o último minuto.

Em outubro não será diferente: o terceiro reencontro faz tremer os corações: Tom Brady vai voltar para entrar no Gillette Stadium, mas desta vez ele está dirigindo Bucanieri em Tampa BayE o herói vai desafiar o governante Patriotas da Nova Inglaterra Procuro mais uma vitória na NFC South.

você quer mais?

Além de toda a lista acima, um assinante Star + terá um mês repleto de grandes eventos em diferentes modalidades.

Oi River Plate X boca Juniors Campeonato da Argentina ATP em Indian Wells em Calçado desportivoQualificatórias começam MLB, grandes duelos em futebol americano Internacional, claro, o futebol é muito mais do que isso, e tem direito a isso ligaNS Liga PremiadaNS Campeonato francêsNS Campeonato italiano e eliminatórias da Ásia Copa do Mundo.

Os fãs de esportes também podem escolher o Combo +, com acesso a visualizações incomparáveis, incluindo todo o conteúdo do Star + e todas as histórias da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic disponíveis no Disney +.