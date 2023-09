“Quando penso nisso, meu coração explode, sempre surgem segundas chances.”

Confissão de um ex-aluno do Amici 22.

Benedita Vari Foi uma das campeãs da vigésima segunda edição do amigos. Atendendo à curiosidade de alguns de seus fãs no Instagram, a dançarina em meio aos rumores sobre ela Relacionamento com Mattia ZenzolaEla falou sobre si mesma e revelou as coreografias feitas na escola que ficaram em seu coração.

Benedetta Vari: Palavras sobre Amici e Mattia Zenzola

A 23ª edição começou oficialmente no domingo, 24 de setembro, no Canale 5 amigos, mas os campeões do ano passado ainda estão no centro das fofocas. De todas as pessoas, o jovem A dançarina Benedetta Fari Nas últimas horas, ele resolveu responder algumas curiosidades de seus muitos fãs nas redes sociais:

Minha vida mudou. Sou muito grata por tudo que passei e pelo que estou vivenciando. Minha vida também mudou porque estou cercado de pessoas incríveis, inclusive você, e porque posso fazer o que amo […] Segundas chances sempre vêm. Viajar durante todo o verão para dançar nos palcos e conhecer fãs foi uma das melhores experiências da minha vida. Cada vez que algo mágico acontece, saio com o coração cheio de amor. Obrigado Matty por compartilhar essas experiências incríveis comigo.

Sobre sua experiência publicitária amigosO que também a distinguiu Uma relação especial com Mattia Zenzola, Parabéns! abrir:

A coreografia que fica no meu coração é a primeira rumba com Matty, que é sem dúvida a minha coreografia preferida. Este foi o primeiro trabalho editado em conjunto, criado com Raimundo, Francesca e Umberto. Só de pensar nisso tudo junto na sala meu coração explode. Eu escuto mais minha cabeça ou meu coração? Tento criar um equilíbrio entre eles.

A forma como ajo é a soma das duas ideias. É certo ouvir o coração, o mundo não existiria sem ele, mas é preciso pensar bem, ter cabeça e não apenas agir por instinto. Às vezes não há como voltar atrás… Porém, me convenço a não ter medo, sim, porque se você fizer a coisa certa verá que os dois concordam.

