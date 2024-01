Albano não se conteve e falou de Romina: “Ela é…”

Albano não se conteve. Sua verdade sobre Romina: “Ela é…”

Eles estão juntos há muitos anos Albano e Romina. E quando eles anunciaram O fim do casamento deles O que durou muitos anos, seus fãs não conseguiam acreditar, principalmente os torcedores da primeira hora. No entanto, era tudo verdade e eles nunca recuaram nessa direção. e desde então Ex-cônjuges Ele realmente entrou entre os grandes heróis fofoca Local e no exterior.

Ele rapidamente reconstruiu sua vida do ponto de vista romântico com o mais novo Loredana Lesiso Com quem ela deu à luz mais dois filhos Jasmine e Albano Júnior Ele disse Bedo. A primeira certamente está interessada no mundo mais amplo do entretenimento e parece cada vez mais querer seguir os passos do pai. Lidando com música.

O segundo nascido é em vez disso Grande mundo. Ambos agradam aos pais que são sempre muito falantes. Entre outras coisas, sempre houve rumores Grande ódio cO que se aplica entre a dançarina booleana e Romina. E parece que o cantor também uma atriz americano Você retribui, em grande parte, esse sentimento.

Albano, a verdade de Romina, “É…”

Sem dúvida, tudo isso vem aumentando há vários anos poder Ela se aproximou de seu famoso ex-marido. Os dois realmente levaram a Uma nova e importante cooperação Artístico e musical, o que os levou a lançar novos álbuns e músicas para a imprensa. Eles também estão começando a fazer isso Vá por todo o mundo Para passeios reais.

Eles também foram bem-vindos para visitar Festival de Sanremo. O fato é que desde então muitos também começaram a fazer suposições sobre isso O flashback deles. A certa altura a conversa atingiu um tom agudo Albano para muito certo Ele teve que falar sobre isso e revelar a verdade sobre seu relacionamento atual com ele Romina. “Ela é uma…”

O que ele revelou sobre sua ex-mulher

Em essência, ele declarou, sem rodeios, para uma mulher linda Silvia Tuvanenque poder Agora para ele é Como uma irmã. Resumindo, fica claro que o carinho também permaneceu porque eles uniram tão bem o mundo 4 filhos Eles também se tornaram avós, mas não por amor. Isto é apenas para Loredana.

Subseqüentemente LesisoEle, como muitos de seus fãs, consegue dormir tranquilamente em dois travesseiros. De qualquer forma, parece que a mulher não aceitou bem a decisão do outro Voltar a morar em Cellino San Marco Onde a família Carisi ainda vive e trabalha por opção Albano.