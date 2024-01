Mudar para Portugal, Espanha, Canadá ou outra cidade e o que fazer

Existem muitos motivos pelos quais uma pessoa ou família pode partir. Pode ser por motivos de estudo ou trabalho, ou você pode se mudar para constituir uma nova família ou para escolher um estilo de vida simples. Por exemplo, você pode planejar trabalhar em uma fazenda canadense. Seja qual for a razão, aqueles que são forçados a mudar enfrentam problemas reais, especialmente se o destino for o estrangeiro. Primeiro precisamos resolver o problema da “casa”: para qual bairro mudar, proximidade do trabalho, preços e mercado imobiliário. Depois de encontrá-lo residência Existem inúmeras pequenas práticas, como cuidar da saúde ou escolher uma escola se houver filhos na família. Pode ser muito estressante pensar em tudo sozinho, mas existem serviços inovadores que podem fornecer uma ajuda real.

Mude-se para Portugal, Espanha, Canadá ou outra cidade e saiba o que fazer

Certas agências de serviços chamadas agências de relocação operam em todo o mundo. Não devemos cometer o erro de ver estas agências como meros impulsionadores. A missão deles é completamente diferente. Vejamos a seguir quais serviços essas agências oferecem.

Como se mover sem muito esforço

Neste artigo falaremos de forma geral sobre os serviços mais comuns prestados pelas agências de transporte. Quando contamos com um, é uma boa ideia explicar antecipadamente os reais benefícios que ele pode nos oferecer, caso a caso.

No que diz respeito à seleção de casas, as agências de mudanças não são agências imobiliárias. A pesquisa fica por nossa conta, seja online ou nas imobiliárias locais. Em alguns casos, as agências de transferência podem participar de visitas às propriedades em nosso nome. Eles oferecem conselhos bem-vindos sobre o tipo de bairro em que você está procurando uma casa. Podem também preparar os documentos e referências necessários para nos alugar uma casa.

Práticas escolares

Outras práticas que podem ajudar uma família na difícil tarefa de se mudar são as práticas escolares. A escolha da escola, os métodos de pré-inscrição e as taxas a pagar são apenas alguns dos problemas que podem ser facilmente resolvidos. Quando são necessários cursos de idiomas para nossos filhos exclusivamente de língua italiana, é necessário entrar em contato várias vezes com o instituto. É improvável que conseguíssemos cumprir estas obrigações se não estivéssemos fisicamente presentes no local.

Práticas de saúde

Para cuidados de saúde, precisamos enviar nossos dados ao registro de saúde local e obter um cartão. Em tempos de pandemia e de vacinação, todos os nossos documentos devem estar em mãos do sistema de saúde do país de destino.

Cursos de idiomas e dicas para encontrar trabalho

Em alguns casos, estas agências podem ser verdadeiros “gurus” do processo de relocalização. Muitas vezes nem todos os membros da família falam a língua de destino. Muitas vezes apenas o chefe da família tem um emprego permanente. As agências de reassentamento podem sugerir quais cursos seguir, incluindo aqueles com financiamento público, e o processo de recrutamento.

Então aqui está quem contactar para se mudar para Portugal, Espanha, Canadá e qualquer país sem muito stress desnecessário.

