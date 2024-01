Papa Francisco de Fabio Fazio a “Che tempo che fa”: “Renúncia? Possibilidade, agora não.” E sobre casais do mesmo sexo: “Deus abençoe a todos” – Corriere.it

Cidade do Vaticano “Algo, sim, Hoje me assusta. Por exemplo, esta escalada da guerraIsso é travar guerras no mundo. Alguém se pergunta: como terminará quando as armas atômicas destruírem tudo? Como isso vai acabar? Como a arca de Noé? Isso me assustaE a capacidade de autodestruição que a humanidade tem hoje.”

Papa Francisco Volte para falar com Fabio Fazio A como está o tempoem novembro, em ligação gravada De Santa Marta.

Há dois anos, quando o programa ainda estava na Rai, ele definiu a guerra como “absurdo criativo”, e dezoito dias depois houve a invasão russa da Ucrânia. No Angelus, Francisco disse que “a guerra hoje é em si um crime contra a humanidade”. Ele agora expressa todo o seu interesse no que identificou repetidamente “Terceira Guerra Mundial Parcial”e o risco de que as peças se juntem.

Fale longamente, Sua Santidade o Papa Entrevista de cinquenta minutos Onde ele diz que, entre outras coisas “Deus sempre perdoa” e “Gosto de pensar no inferno como vazio”. (“Mas o que estou dizendo não é um dogma de fé. Gosto e espero que seja uma verdade”) Ele novamente esclarece que é por enquanto Ele não pensa em renunciar: “Não é um pensamento, nem uma preocupação, nem mesmo um desejo. É uma possibilidade aberta a todos os papas. Mas, neste momento, não está no centro dos meus pensamentos, preocupações e sentimentos. Contanto que Sinto que tenho capacidade de servir, sigo em frente; quando não aguentar A partir de agora será hora de pensar.”

Fazio pergunta a ele Se você às vezes se sente sozinhoAo decidir, menciona a polêmica e dissensão entre alguns bispos e fiéis após o anúncio anterior do Santo Ofício permitindo a bênção de casais do mesmo sexo. E “Há um preço a pagar pela solidão”, explica Francisco. “Às vezes as decisões não são aceitas”, mas muitas vezes isso acontece “porque você não sabe” o que está criticando. READ Mascagni 2022 acontece de 9 de julho a 3 de setembro

O Papa explica que “o perigo, “O que não gosto é de chegar a conclusões ruins.” (referindo-se a acusações de heresia) em vez de “falar, expressar dúvidas e ter uma discussão fraterna”. Foi o que aconteceu com Al-Barakat, que diz e explica: “Deus abençoe a todos, todos, todos, aqueles que vêm. todos. Então as pessoas devem ver o caminho que o Senhor lhes sugere. Mas devemos dar-lhes a mão e ajudá-los a trilhar este caminho, e não condená-los desde o início. Este é o trabalho pastoral da Igreja”.

como ele Aos confessores “Eu sempre digo: perdoe tudo”Francisco acrescenta: “Em meus 54 anos como sacerdote, só uma vez neguei a absolvição: por causa da hipocrisia de uma pessoa”. Afinal, como diz Bergoglio, Deus “disciplina para disciplinar por amor”como “A mãe e o pai que têm mais dor nas mãos do que o filho que está embaixo” dão um tapa nele.