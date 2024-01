Me desculpe, eles permitem que seus maridos falem comigo desse jeito

Em You've Got Mail, Giuseppe e Antonia são rejeitados pelas filhas. O homem fica irritado: “Lamento que minhas filhas permitam que seus maridos falem comigo dessa maneira”. Maddalena e Francesca abrem o envelope mas fica claro que os conflitos ainda não acabaram. Insira o novo Canal WhatsApp De Entretenimento Fanpage.it

Ative as notificações para receber atualizações

Giuseppe e Antônia Eles são os heróis da segunda história de Você tem correio Exibição no sábado, 13 de janeiro. Antonia está escrevendo no programa porque duas de suas filhas optaram por cortar relações com os pais. A disputa surgiu por causa de uma amiga de um deles, Maddalena, que pretendia levar consigo para a Alemanha a filha de Antonia, de 21 anos. No Natal de 2014, Maddalena informou aos pais que queria mudar-se para a Alemanha. Os pais não têm pressa e pedem que os dois meninos se casem antes de seguirem em frente. Maddalena partiu para a Alemanha em janeiro e disse aos pais que nunca mais voltaria. Depois de um tempo, a mulher revela aos pais que está grávida e decide se casar sem convite. A mãe enlutada decide fazer cara de corajosa mesmo depois de descobrir que Maddalena e Mariano decidiram dar aos filhos o nome dos sogros. Depois de algum tempo, a irmã de Maddalena passou a frequentar o irmão de Mariano e, assim como a filha mais velha de Antônia, decidiu partir para a Alemanha e nunca mais voltar para a Itália. Relações entre Giuseppe e Antonia e suas filhas, Maddalena e FrancescaIsso começou a se tornar um problema até que as duas jovens informaram aos pais que não as consideravam mais bem-vindas na Alemanha em nome de uma série de desrespeitos não especificados.

Motivos de Francesca e Maddalena: “Não ofereciam jantares, festas e pequenos-almoços”

Giuseppe e Antonia enviaram correspondências para suas filhas, maridos e pais, na esperança de uma reconciliação que envolvesse toda a família. Maria De Filippi traça toda a história de Maddalena e Francesca para que as duas expliquem seus motivos. “Quando liguei para casa a dizer que estava grávida de uma menina, a minha mãe não quis falar comigo”, esta é a primeira acusação de Madalena, “O limite chegou quando toquei meus filhos. No verão passado nos vimos, antes da Covid, estávamos organizando uma festa para meu filho e fiquei decepcionado por ele não ter contribuído. Fiquei desapontado por eles não nos fornecerem café da manhã. Na vez seguinte, fomos comer pizza e meus pais queriam dividir a conta com meus sogros. Eu me senti mal com isso“. O marido de Madalena Surpreendentemente, ele conta que foi ameaçado pelo pai e que o homem insultou a filha. Eles também os acusam de nunca cuidar dos filhos. Rosa, sogra de Maddalena e Francesca, acrescenta:Não houve uma única ocasião em que ele não tenha ameaçado suas filhasMaddalena lembra ainda que foram os pais que lhe disseram para os considerar mortos.

Giuseppe às filhas: “Lamento que permitam que seus maridos falem assim comigo”

O marido de Francesca, Christian, acusa então o sogro de ter vindo ao show para se apresentar e Giuseppe ameaça interromper o confronto: “Lamento que minhas filhas permitam que ele diga certas coisasDe Filippi tenta acalmar o homem e pede que ele diga quais qualidades de suas filhas ele mais sente falta. Infelizmente, as duas filhas veem o envelope fechado. A dica final de De Filippi: “Eu lacrei o envelope, mas você poderia dizer a um quilômetro de distância que não queria“. Francesca, por outro lado, tenta deixar a porta aberta: “Esta noite não consigo abrir o envelope, mas talvez, aos poucos, as coisas possam mudarDepois que a irmã e a sogra são convencidas, Maddalena concorda em abrir o envelope, mas fica claro que as lutas ainda não terminaram.