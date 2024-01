Salerno Convention Bureau, terceira edição concluída

A rodada pós-Itália aconteceu em Salerno esta tardeo principal evento dedicado a este setor Ratosorganizado por Bureau de Convenções Italiano com a Agência Nacional de Turismo ENIT Com o apoio de Região da Campâniacuja terceira edição foi realizada em Nápoles, de 16 a 18 de novembro de 2022. Os compradores são os tomadores de decisão no mercado europeu da indústria de reuniões (Clientes empresariais, agências de eventos e comunicação, localizadores de espaços e o papel dos incentivos nos principais mercados de referência).

Três dias, com intensa interação entre 55 compradores internacionais altamente qualificados e 40 dos melhores fornecedores MICE made in Italy No contexto de networking perfeito que combina negócios e lazer, planejando mais de 1.200 reuniões B2B, atividades envolventes para convidados e muito mais. O evento começou no dia 16 de novembro em Nápoles – Palácio Caracciolo; Seguido de uma atividade de team building na manhã do dia 17 e encontros B2B pré-agendados à tarde – Stazione Marittima Napoli; Terceiro e último dia, dia 18, pela manhã, outros horários pré-agendados B2B – Stazione Marittima Napoli.

A próxima excursão partirá para Salerno na tarde do dia 18. No qual Bureau de Convenções de Salerno Temos o prazer de promover o destino da conferência em Salerno junto de cerca de 15 compradores europeus de nove países (Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Inglaterra, Holanda, Polónia, Portugal, Espanha), que solicitaram expressamente os nossos territórios. Hoje, às 17h, serão recebidos pelo consultor de turismo Alessandro Ferrara e pelo fundador do Salerno Convention Bureau, Ugo Piccarelli, na estação marítima para visitar o Palazzo di Città com o Salone dei Marmi e o Teatro Augusteo. O programa inclui ainda visitas aos principais centros de conferências da cidade, o Grand Hotel Salerno e o Lloyd's Baia Hotel.

O Salerno Convention Bureau foi criado em julho de 2006, como associação sem fins lucrativos, é formada por 10 prestigiadas cadeias hoteleiras e de conferências com uma força de trabalho de mais de 500 funcionários, em cooperação com todos os hotéis de quatro e três estrelas localizados na cidade. O Salerno Convention Bureau é um clube produtivo que representa a excelência na indústria de convenções local com o objetivo de promover Salerno como destino de eventos, acompanhando o promotor/organizador do evento no estudo de viabilidade, na seleção do local e na gestão dos serviços.

