Horóscopo de Paulo Fox para 2023, Previsões com Signo: “Escorpiões Humildes, Touro em Recuperação e Recém-chegados a Câncer”

Existem Áries, Touro, Leão… e depois? Não, não é um unicórnio. Mas a Raposa do Zodíaco. só ele: Paolo Foxastrólogo e personalidade da TV na pista desde 1982, quando Paolo Villaggio a quis com ele em um programa de TV TV Odeon. E poucos sabem que seu nome artístico é uma tradução, pasi pari, de seus dados pessoais: na verdade, ele nasceu em 1961 em Roma como Paolo Volpi. Também neste ano foi lançado o tradicional presente de fim de ano, um livro de previsões astrológicas intitulado simplesmente “Paolo Fox Horóscopo 2023”. Muitos conselhos sobre amor, trabalho, boa forma e vida de casado. Mês após mês, assinatura por assinatura. Longe vão as discussões que se seguiram à sua previsão para 2020, quando o chamou de “um bom ano para viagens e mobilidade, especialmente em janeiro e maio”. Mas então o covid chegou e se locomover tornou-se quase impossível. Foi até falado domingo em Alvejado, Paulo defendeu-se com sagacidade e ironia: “Pergunte aos virologistas, não aos astrólogos sobre a Covid. Falamos de signos do zodíaco, não de mágicos.” Então ele perguntou sarcasticamente: “Mas no final você me queima na fogueira?” Nenhum fogo também porque ele estava certo. O que quer que se pense em horóscopos, a pandemia certamente desafiará qualquer previsão possível. Mas como será 2023? Aqui todas as previsões são marcadas.