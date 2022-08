A partir de Paulo Salom

Os livros didáticos de matemática do ensino fundamental foram derrubados devido a alguns desenhos em que os alunos poderiam pertencer a qualquer sociedade avançada. Textos contra a moral

Mao argumentou que basta bater em uma pessoa para ensinar cem. Agora, o Partido Comunista Chinês contornou seu fundador, e sem sequer atingir as severas penas aplicadas durante a Revolução Cultural (1966-1976), após três meses de investigação, Ele repreendeu e demitiu 27 funcionários (Incluindo o diretor da CCP Corporation) para a People’s School Publishing House.

culpa deles? Publicou uma série de textos de matemática do ensino fundamental acompanhados de imagens pornográficas vergonhosas e contrárias à estética nacional. Este é um desenho animado – muito parecido com as características de um mangá japonês – que mostra Meninos e meninas participam de jogos e discussões (Obviamente, a parte do leão são os números) que, aos nossos olhos, provavelmente parecem completamente inocentes. Mas após uma inspeção mais detalhada, de fato, os quadrinhos infantis do primeiro ciclo cruzaram uma fronteira invisível, mas bem estabelecida, mesmo na tradição chinesa de inaugurações, reparos e desfiles. escolares ocidentais.

De fato, os desenhos representam – com certa precisão – os jovens que podem pertencer a qualquer sociedade avançada. Então suas roupas coloridas aparecem com mais frequência Desenhos que lembram a bandeira americana com estrelas e listras; Fazem gestos como mostrar a língua e fechar os três dedos centrais típicos de um rapper; Elas se perseguem e se abraçam sem se preocupar para onde as saias estão voando, às vezes mostrando a calcinha; Finalmente, Parece que tem uma tatuagem no tornozelo Enquanto a bandeira chinesa é desenhada com um erro de marca registrada: as estrelas amarelas estão localizadas em um campo vermelho à direita da tela, em vez da esquerda.

O escândalo explodiu na primavera passada, quando novos livros começaram a circular no Weibo, o site chinês do Twitter, provocando comentários duros. Mas é verdade ou não que algumas pessoas, que há algum tempo estão acostumadas a se curvar e submissas, não se envergonham de nada e Você se esqueceu do seu país?, escreve um dos muitos críticos anônimos. Quando a questão chegou aos corredores do Ministério da Educação em Pequim, a investigação começou imediatamente com a conclusão inevitável: Esses projetos não refletem os padrões educacionais da República Popular da China Nem espalham uma imagem positiva de nossos filhos.

A editora, a maior da China, imediatamente emitiu um pedido de desculpas, anunciando Arraste os textos e substitua todas as imagens. Mas, claro, isso não foi suficiente: todos os administradores e designers envolvidos no projeto foram convocados e perderam seus empregos. Por outro lado, em um país que, sob a liderança do presidente Xi Jinping, está se transformando em uma potência mundial, era difícil imaginar como Quadrinhos americanos podem chegar às salas de aula de jovens adultos.

Temos que fornecer aos nossos jovens Exemplos virtuosos extraídos da tradição milenar chinesa, livros Tempos Globais, jornal Al Nizam que publicou a notícia pela primeira vez. E, de fato, a nova comédia representa crianças com feições delicadas e vestidas com modéstia: os meninos nunca mostram a língua, as meninas usam tranças. Porque, como sempre, no Império Celeste, a imaginação (coletiva) deve se impor à realidade.