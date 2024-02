Paris, a medida “anti-SUV” foi aprovada, mas a votação foi um fracasso. Polêmica sobre o prefeito – jornal Al-Watan

Mas, enquanto isso, eu… Muito poucos parisienses foram votar – 78 mil dos 1,3 milhões de eleitores elegíveis, ou 5 por cento. – Expressaram a sua opinião sobre as medidas que os afectam apenas indirectamente, porque os novos preços de estacionamento destinam-se apenas a quem vem de fora de Paris. Segundo o Conselheiro Regional Pierre Lesia, “O meio ambiente não tem nada a ver com issoÉ só uma questão de fazer quem vem do país pagar maisSubúrbiosPara encher os cofres municipais e salvá-lo da falência.

Em teoria, os cidadãos foram chamados para punir o enorme veículo que poderia ter sido apropriado para isso. fazenda Do Texas, mas não da IA Uma rua larga arborizada E menos ainda para as ruas estreitas do centro de Paris. praticamente, Os colaboradores de Hidalgo tiveram que combinar diferentes critérios como motor e peso. Assim, o custo do estacionamento será três vezes superior (18 euros nos círculos 1 a 11 e 12 euros nos círculos 12 a 2 toneladas).